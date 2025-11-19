Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Multitudinario. Atletas, a su pasopor la calle Urbieta en el maratón de San Sebastián. FOTORUNNERS
Atletismo

Gipuzkoa también crece en el maratón

Más de 2.500 corredores locales participan el domingo en San Sebastián en la 10K o los 42,195 kilómetros de una prueba esencial para el atletismo del territorio

Karel López

Karel López

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:48

Comenta

Más de 2.500 corredores guipuzcoanos se calzarán el domingo las zapatillas para participar en el maratón donostiarra. 1.229 lo harán en los 42, ... 195 kilómetros (18% de inscritos) y 1.445 en la 10K (30%), carrera con la que se dará el pistoletazo de salida a una jornada deportiva cada vez más multitudinaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  2. 2 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  5. 5 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  6. 6 Las bromas entre Paula Badosa y David Broncano: «Sigo teniendo más dinero que tú»
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  9. 9

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  10. 10 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa también crece en el maratón

Gipuzkoa también crece en el maratón