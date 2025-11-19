Gipuzkoa también crece en el maratón

Más de 2.500 corredores guipuzcoanos se calzarán el domingo las zapatillas para participar en el maratón donostiarra. 1.229 lo harán en los 42, ... 195 kilómetros (18% de inscritos) y 1.445 en la 10K (30%), carrera con la que se dará el pistoletazo de salida a una jornada deportiva cada vez más multitudinaria.

En total, el domingo se espera que 11.500 atletas (7.000 en la distancia de maratón) corran por las calles de Donostia en un evento esencial para el atletismo local y para la economía de la Federación Atlética Guipuzcoana, ya que esta prueba «cubre cerca del 40% de su presupuesto». Es, por tanto, el sostén para el día a día de la federación. «Donosti Eventos y RPM, empresas organizadoras, aportarán en cada edición y durante cuatro años a la Federación Atlética Guipuzcoana 65.000 euros (más IVA)». La salida de la 10K se dará a las 8.15 horas y la del maratón a las 9 horas.

«Para la FAG, la celebración del maratón es especial en todos los sentidos y nos permite seguir trabajando en favor del atletismo en Gipuzkoa dando servicio a los aficionados a este deporte y también a los atletas, organizando numerosas competiciones. La maratón es fundamental para la supervivencia de la federación», confiesa Ramón Goikoetxea, presidente de la FAG.

Es cierto que el Zurich Maratón de San Sebastián es cada vez más una prueba de carácter internacional. Este año, sin ir más lejos, habrá representación en la línea de salida de atletas de 70 países diferentes (cinco continentes). Sin embargo, con el crecimiento de la carrera también ha llegado el auge del número de guipuzcoanos participantes.

Los locales no se quieren quedar atrás en esta popular con la que, un año más, se volverá a poner punto final a la temporada otoñal de grandes carreras en el territorio; una campaña que ha sido de récord este 2025 y en la que pruebas como el Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa, el 3 Playas, la Salto 15K, la Behobia y también el Zurich Maratón de San Sebastián colgaron con muchísima antelación el cartel de no hay billetes.

Como resulta ya habitual, en esta carrera se pondrán en juego las medallas guipuzcoanas y vascas en los 42,195 kilómetros. Donostia vuelve a ser sede del Campeonato de Gipuzkoa y de Euskadi de maratón.

Entre las cinco grandes

Por tercer año consecutivo, y a pesar de que en 2024 no se pudiera disputar, el Zurich Maratón de San Sebastián forma parte del circuito 'Las 5 Grandes' promovido por Zurich, naming sponsor de la prueba, y que reúne a los principales maratones de España: Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla y Donostia. Desde que Zurich Seguros se convirtió en el patrocinador principal del maratón donostiarra en 2016, este evento ha experimentado un crecimiento significativo, consolidándose como uno de las maratones de referencia tanto para corredores nacionales como internacionales. Gracias a esta colaboración, el evento ha podido mejorar en aspectos clave como el diseño de un nuevo circuito con salida y llegada en el centro de Donostia.

La prueba también tiene un carácter solidario. Z Zurich Foundation donará a UNICEF un euro por cada participante que llegue a la meta situada en el Boulevard.

Una fiesta popular cada vez más multitudinaria que llega ya a los 11.500 participantes y que no sería posible sin la ayuda de los cientos de voluntarios (muchos de ellos de clubes atléticos del territorio) que ayudan durante la mañana de la carrera. A lo largo del recorrido, con el fin de hacer disfrutar tanto a público como a corredores, habrá ocho puntos de animación de la mano de Txalapart Produkzioak, Joaldunak, orquestas, txistularis, baterías y DJ's.