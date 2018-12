Gipuzkoa acoge carreras durante todo el día para despedir el año

Ni un solo dorsal de los 4.500 disponibles se ha quedado sin repartir la San Silvestre donostiarra, que se celebra desde las 16.00 horas con salida y llegada en la calle Easo. Las camisetas salmón darán colorido y ambiente a las calles céntricas de la ciudad. «Estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido. No nos ha sobrado ninguno. Además, vamos a tener un buen nivel en la categoría masculina y femenina», declaraban a El Diario Vasco sus organizadores.

En los 7.900 metros se medirán Kamel Ziani, Ander Sagarzazu, Imanol Cruz y Pablo Salaverria. En chicas, la barcelonesa Marisa Casanueva, residente en Donostia, decidió ayer mismo su participación en esta multitudinaria carrera. «He ido a pasar unos días con la familia y en el último momento me lo he planteado. Es una bonita competición y me ha ce mucha ilusión hacerla». Las donostiarras Sara Alonso y Lorea Ayala también harán un buen papel.

En Beasain (12.00 horas-9.350 metros) la puja por la victoria va a estar muy reñida. El marroquí El Hassan Oubaddi, ganador en 2016 y segundo la pasada edición, tendrá como oponentes a un buen grupo de corredores africanos. Elena Loyo será la principal baza vasca en la vertiente femenina.

El billabonatarra Iraitz Arrospide correrá ante sus vecinos en la Villabona-Zizurkil (16.30 horas). El segurarra Eneko Agirrezabal estará en Ordizia (18.00 horas) y la etíope-donostiarra Trihas Gebre aprovechará su estancia en Madrid para estrenarse en la San Silvestre vallecana, donde se estima habrá unos 40.000 runners. «Estoy entrenando rápido porque quiero hacer un buen puesto en el Cross Internacional de Zornotza (6 de enero)».