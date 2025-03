Gallardo y Ramos ganan el estatal de 10K en Bilbao

Con sol, con una buena temperatura para correr (para algunos incluso demasiado calor) y sin el viento de las horas previas se disputó ayer en ... Bilbao, en un céntrico recorrido, la primera edición de su 10K, que fue el escenario, además, en el que se pusieron en juego los metales del Campeonato de España de la distancia. Y los medallistas de oro fueron la palentina Carla Gallardo (31:57) y el madrileño Jesús Ramos (28:20).

No salieron los cronos que se esperaban, tal vez porque el circuito no era tan rápido como se anunciaba, aunque tampoco estuvieron nada mal. Hubo mínimas para ese Europeo de running –un nuevo invento para seguir dándole protagonismo a la ruta– que se disputará el mes que viene en Bruselas. Llegaron únicamente en categoría femenina, eso sí.

Gallardo, que corrió inteligente y pudo apretar al final, saboreó su segundo título estatal (el primero lo consiguió en cross) y, además, ya puede presumir de contar con la cuarta mejor marca española de siempre en esta distancia y con el récord de los campeonatos. Le siguieron Laura Luengo (32:00), también con el billete para la capital belga en su bolsillo, la venezolana Edymar Brea (32:00) y Carolina Robles (32:02), que llegó a meta completamente mareada tras arriesgar mucho en los compases iniciales. Las cinco primeras españolas clasificadas se metieron en el top 20 del ránking de todos los tiempos: Gallardo (4ª), Luengo (6ª), Robles (8ª), Boulaid (11ª) y Navarrete (16ª).

Y en la carrera masculina, tras un superior Mohamed El Ghazouany –el marroquí fue el primero en llegar a meta con 28:06 aunque no optaba a las medallas–, el más rápido fue Ramos, que demostró nuevamente tener un poderoso final. El joven triatleta David Cantero, con 28:24, no solo se colgó la plata del estatal sino que batió ampliamente el récord de España sub23. Y otra plusmarca, en este caso la de mayores de 40 años, la consiguió el segoviano Javi Guerra, bronce con 28:28, mejorando ese registro que un mes antes había logrado en el 10K de la Gimnástica de Ulia de la capital guipuzcoana.

Por equipos, el Bilbao Atletismo se impuso en categoría femenina y el Asics Running ganó en categoría masculina. Más de 3.000 corredores cruzaron la línea de meta.

Los mejores vascos

El alavés Urko Herrán (41º con 30:15), que ya se había marchado cuando se entregaron los trofeos, y la donostiarra Sara Villasante (42ª con 36:11) fueron los mejores atletas vascos en la línea de meta.

«No he tenido buenas sensaciones en ningún momento», apuntaba la fondista del Vicky Foods Athletics tras recibir la copa. «Desde el tercer kilómetro he sufrido y se me ha hecho largo. Quería buscar un crono cercano a los 35 minutos y se me ha escapado ampliamente». El mejor hombre guipuzcoano fue el arrasatearra Unai Ibarra, 68º con 31:17, también lejos de su mejor registro.

Imanol Cruz, que hizo 32:03, subió al tercer cajón del podio estatal en la categoría de mayores de 45 años, como Esther Estefanía (48:55) en la de mayores de 65 y Antonio Castro (45:08) en la de mayores de 70.