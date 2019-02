Juanjo Garrancho: «Lo de Salma Paralluelo es espectacular; no tiene miedo a nada»

Juanjo Garrancho (22/06/1997) sabe lo que es tener que decidir. Desde que era un crío, acudía a la pista de atletismo de Plaiaundi, en Irun, junto a sus padres –Mari Carmen y Juanjo son entrenadores– y su hermana Marian, un talento atlético que, con tan solo 14 años, llegó a quedar tercera en un Campeonato de España absoluto de 60 metros.

Él, al igual que ella, comenzó a destacar muy pronto sobre el material sintético, sobre todo en las vallas, aunque sus cualidades físicas hicieron que este portento también triunfara bajo los palos, llamando la atención primero del Real Unión y, después, «hace ya ocho años», de la Real Sociedad. Récord tras récord –de España incluidos– en diferentes categorías con las zapatillas de clavos, Juanjo Garrancho compaginaba el fútbol con el atletismo, hasta que le resultó imposible compaginar ambos deportes. Se decantó por los guantes y el balón. Decidió volar bajo los palos y no sobre las vallas.

Juanjo Garrancho acabó quinto en los 110 metros vallas de los Juegos Olímpicos de la Juventud (Nanjing 2014).

Durante las últimas fechas, sobre todo tras su destacada actuación en el Campeonato de España absoluto de atletismo, se ha hablado mucho de Salma Celeste Paralluelo, una joven de 15 años que acabó tercera en los 400 metros (53.83) y se ganó el billete para el Europeo bajo techo absoluto que arrancará este viernes en Glasgow (Escocia). En diciembre, esta zaragozana de padre aragonés y madre guineana fue campeona mundial sub17 con la selección española de fútbol. Juega en el primer equipo del Zaragoza desde que cumplió 15 años puesto que antes la ley no lo permitía.

«Lo que ha conseguido es espectacular, increíble. A su edad tener ese nivel en los dos deportes es algo inalcanzable para prácticamente todo el mundo. Además, se crece ante rivales fuertes. No tiene miedo, como demostró en el Campeonato de España. 'Voy a por ella', parece que piensa. Y así lo hace», explica Garrancho, quien se siente, «salvando las distancias, identificado con ella. No es el mismo caso, pero sé que para Salma no será fácil elegir. Le recomiendo que se quede con lo que más le motive en el momento, y mientras pueda compaginarlos, que lo haga, aunque a la larga creo que no será posible. Practicar dos deportes en la élite te puede destrozar el cuerpo; las preparaciones son diferentes».

Juanjo Garrancho, este verano en Zubieta. / RS

El irundarra juega ahora en el Gernika de Segunda B –cedido por la Real Sociedad, club con el que tiene contrato hasta junio del año que viene–. «Yo con su edad ya estaba centrado en el fútbol. Hace ocho años que llegué a la Real Sociedad y hasta el momento en el que firmé un contrato profesional y comencé a jugar con el tercer equipo me permitían competir en los dos deportes. El atletismo me liberaba, desconectaba con él, aunque no llevara una preparación específica».

Y, claro, le permitía fijar plusmarcas con el Txingudi Atletismo Taldea y ganar medallas. En 2014, se colgó el oro en los Trials europeos en Bakú y, meses después, en Nanjing, acabó quinto en los 110 metros vallas de los Juegos Olímpicos de la juventud. Con las vallas absolutas (1,06 metros), sin entrenarlas más de un par de días sueltos, una sola competición le sirvió para parar el crono en 14.03, tercera mejor guipuzcoana de siempre.

Paralluelo: «No quiero renunciar a nada por el momento» Salma Celeste Paralluelo (13/11/2003) tiene claro que, al menos de momento, no está en sus planes decidir. «Es complicado compaginar todo porque tengo horarios muy fijos, con deporte todos los días, y muy poco tiempo para estudiar, pero tanto fútbol como atletismo me gustan mucho y no quiero renunciar a nada por el momento», destacaba la semana pasada esta mujer que mañana competirá en las eliminatorias de los 400 metros delEuropeo. Este campeonato será «totalmente diferente» a lo visto, mucho «más serio», con atletas de «muy alto nivel» que buscarán mejorar sus marcas. «Quiero mejorar mi marca (53.83) aún más».

La otra cara del fútbol

Ahora, Juanjo Garrancho sigue «asomándose por las pistas. A veces aprovecho y hago gimnasio en Plaiaundi. En Zubieta era diferente porque muchos días entrenaba por la mañana y por la tarde. El ritmo cambia». Desde verano, está cedido en el club vizcaíno. El año pasado, jugaba en el Sanse y ha llegado a estar convocado con el primer equipo, aunque sin debutar.

En Gernika, el irundarra ha descubierto la que llama «la otra cara del fútbol. En Zubieta, todos estábamos centrados en el fútbol. Aquí, la gente trabaja y el deporte es su hobby. Muchos llegan reventados tras su jornada. Entrenamos tarde y el gimnasio, por ejemplo, lo hago por mi cuenta».

El portero, que durante las últimas semanas no está jugando tanto como le gustaría, asegura que seguirá «trabajando duro. He tenido un problema en el dedo meñique de la mano derecha pero ya estoy bien. Esta experiencia me está sirviendo para madurar; a fin de cuentas es como si me hubiera independizado. Es duro a veces porque a la mañana suelo estar solo. Estudio Magisterio de forma online. Me encanta cocinar. Vivo con un compañero de equipo en un piso que nos ha puesto el club. Una vez a la semana suelo ir a Zubieta», concluye Juanjo Garrancho. Él eligió el fútbol. ¿Qué deporte elegirá Salma Celeste Paralluelo? ¿Atletismo o fútbol?