Cross Tres Playas Fácil victoria para los marroquíes Hassan Oubaddi y Majida Mayouf Hassan Oubaddi celebra la victoria en su llegada a meta / Pedro Martínez Sara Alonso, segunda y Alberto Revuelta, tercero fueron los mejores guipuzcoanos M.J. SILVANO Domingo, 14 octubre 2018, 11:56

A ritmo de Rock se puso en marcha esta mañana la XXIX edición del Cross Grupo Delta Tres Playas, de los 2.846 inscritos, tomaron la salida 1.720 de los cuales 608 fueron mujeres.

La victoria este año fue a parar a un buen conocedor de este bonito trazado de diez kilómetros, Hassan Oubaddi que ya suma cinco triunfos. «Me he ido desde el principio. Quería ir a un ritmo alto, a tres minutos el mil. La parte final me ha costado ya que el viento lo teníamos en contra y era muy fuerte. Gané en Ordizia y la semana pasada estuve en Holanda haciendo un medio maratón en 1h04 y finalicé cuarto. Me gustaría hacer la Behobia-San Sebastián (11 de noviembre). Me he quedado muy contento con esta nueva victoria que se la dedico a mi familia».

El fondista, integrante de la Real Sociedad, invirtió un crono de 30:11, sacando 49 segundos a su compatriota Chakib Lachgar, tercero en el reciente Memorial Josetxo Imaz de Ordizia.

El elgoibarrés afincado en Donostia Alberto Revuelta nada más cruzar la meta en tercera posición (31:24) se desplomó al suelo. «El jueves después de entrenar me debí quedar frío y desde entonces he estado enfermo. Me he sentido muy débil. Quizás lo mejor hubiera sido no correr hoy. A ver si recupero bien».

Majida, muy superior al resto

La atleta marroquí Majida Majouf estuvo siempre varios peldaños por encima del resto de sus adversarias venciendo con mucha holgura (36:41) a la donostiarra residente en Lleida Sara Alonso que en su estreno en esta prueba marcó un registro de 38:18. «Sigo en Lleida estudiando un doble grado de IVEF y Fisioterapia. La carrera es preciosa, pero en poco tiempo la temperatura se ha desplomado y el viento era muy molesto. Mi siguiente objetivo es el Cross de Atapuerca (11 de noviembre)».

La tercera plaza del podio femenino lo ocupó la corredora de Ormaiztegi Naroa Sagarna que llegó a un minuto justo de Alonso.

En el dorsal solidario Eduardo Sancho, vicepresidente de Rotary y Club San Sebastián, junto a Gabi Sola, gerente del Grupo Delta, principal firma del Tres Playas, hicieron entrega del cheque a Iñigo Gutiérrez, representante de Salvamento Marítimo Humanitario. «Gracias a la solidaridad de todos los participantes hemos recaudado un total de 533 euros y Rotary ha puesto el resto hasta llegar a la cifra de 3.000 euros que es lo que necesitamos para la compra de mantas y chalecos salvavidas».

Iñigo Rodríguez y Jon San Sebastián, en nombre de la Comisión del Cross, se mostraron satisfechos de todo el desarrollo. «A primera hora de la mañana se ha anunciado cambio. Hemos trabajado con mucha cautela para garantizar el montaje y sobre todo la seguridad de todos las corredoras y corredores, desde el primero al último. En apenas quince minutos las temperaturas se han desplomado, levantándose un intenso viento que ha girado muy rápido de sur a norte. No hemos tenido constancia de ningún incidente serio y eso es lo más importante».