Atletismo España, con Iraitz Arrospide y Trihas Gebre, plata y bronce en el maratón europeo Iraitz Arrospide y Trihas Gebre durante la prueba disputada en Berlín / Karel López El atleta de la Real Sociedad y la maratoniana etíope-guipuzcoana suben al segundo y tercer cajón del Campeonato de Europa en la clasificación por países; Gebre acabó novena KAREL LÓPEZ Berlín Domingo, 12 agosto 2018, 13:19

En su primera participación internacional, el guipuzcoano Iraitz Arrospide se vuelve a casa con una medalla de plata. El maratoniano, quinto español en meta y el 34 en la general (2h19:49; 1h07:41 por la media, pasando muy valiente y en ritmo de marca), ha corrido en el Europeo demostrando que no se asusta y la selección española, liderada por Javi Guerra (cuarto y muy cerca del bronce con 2h12:22) y Jesús España (sexto con 2h12:58), ha logrado la medalla de plata por países, solo tras Italia. Al termino de la competición el atleta guipuzcoano se mostraba contento con la marca obtenida «Estoy tremendamente contento por el resultado por equipos. Yo lo he dado todo. Estaba muy nervioso. He salido muy rápido, pasando la media rapidísimo y el calor me ha pasado factura, pero me voy muy satisfecho».

Guerra, España y Camilo Santiago han sido los tres atletas que han sumado sus tiempos (6h42:43, a 1:55 de Italia) para que la selección lograra esta meritoria segunda posición.

El belga Naert, con 2h09:50 ha sido el ganador masculino.

En categoría femenina, noveno puesto de la etíope-guipuzcoana Trihas Gebre (2h32:13, mejor española) en una carrera en la que el fuerte ritmo inicial le ha pasado factura y no ha podido pelear por un mejor puesto, aunque sí ha sumado para que la selección española haya logrado el bronce por equipos. La alavesa Elena Loyo acabó en la posición 23 con 2h37:54.

La bielorrusa Mazuronak ha ganado la carrera femenina con 2h26:22. Bielorrusia ha sido oro e Italia, plata.