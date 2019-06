Atletismo Los equipos guipuzcoanos disputan hoy la final de Liga Irati Zurutuza (Atlético San Sebastián), Asier San Sebastián (Real Sociedad) y Malen Martínez (Super Amara BAT), preparándose en el miniestadio de Anoeta. / ARIZMENDI La Real tiene opciones de lograr el podio, y en mujeres, el Atlético busca el quinto puesto y el Super Amara BAT quiere mantener la categoría NEREA SARRIEGI Sábado, 15 junio 2019, 08:19

Tras dos duras jornadas los conjuntos guipuzcoanos se enfrentan hoy a la final de la Liga. Los objetivos de los tres equipos de División de Honor, la Real Sociedad en hombres y el Atlético San Sebastián y el Super Amara BAT en mujeres, son distintos, pero cada punto contará en unas finales que se prevén muy emocionantes. La diferencia en cuanto a los dos primeros encuentros es que en la final, cada equipo presenta a un único atleta por prueba, su mejor baza en cada disciplina. La Real y el Atlético pelearán en la final por el título, mientras que las bidasotarras lo harán en el encuentro por la permanencia.

Equipo para lograr podio

Los hombres de la Real Sociedad se desplazan hasta Soria, donde buscarán el podio que han visto de cerca los últimos años y que éste, se les presenta más posible que nunca. El año pasado fueron sextos en el mismo escenario, a menos de 10 puntos del cuarto. «Afrontamos esta final con ilusión, el equipo está bien y van a competir nuestros mejores atletas», dice Miguel Larrinaga, responsable de la Real. «Intentaremos alcanzar el tercer puesto. Nuestros rivales son el Fent Camí y el Tenerife». Cuentan con una baja significativa. Odei Jainaga, segunda mejor marca española de la historia en jabalina, no podrá competir por lesión. Aún así, Asier San Sebastián intentará dar el máximo de puntos en longitud. Insiste en que «el equipo está muy motivado para conseguir el tercer puesto. Sería algo histórico para el club tras haberlo conseguido este año en la Copa del Rey en pista cubierta». No será una final sencilla, pero los donostiarras prometen no poner las cosas fáciles a Playas de Castellón y el F.C. Barcelona.

El Atlético, a por el 5º puesto

Las mujeres del Atlético San Sebastián se enfrentan en Zaragoza a los 7 mejores conjuntos del estado, entre los que destaca el Valencia Esports, que ha ganado todos los títulos de Liga desde 1993. El objetivo de las donostiarras era poder disputar esta final y a partir de aquí, toca soñar. «Acudimos a la final con la ilusión de luchar por el quinto puesto», declara José Martín Pérez, responsable. «El equipo está en plena forma a pesar de las bajas de Patricia Ortega y Gema Martín entre otras, y nuestras rivales principales serán la AA Catalunya y el Pamplona Atlético». Irati Zurutuza, que esta vez competirá en el relevo 4x400m, destaca que «trataremos de hacerlo lo mejor posible individualmente. No será fácil, pero tenemos un equipo muy completo que puede conseguir un buen puesto». Y desea suerte a quienes son rivales en la pista, pero amigas fuera de ella. «Estaremos pendientes del encuentro de las chicas del Super Amara BAT. Espero que se salven, es una suerte contar con tres equipos guipuzcoanos en División de Honor, nos hace mejorar a todos»

A luchar por la permanencia

Las mujeres del Super Amara BAT se enfrentan en el escenario más complicado. Se desplazan hasta Madrid buscando mantener la categoría y estar un año más entre las mejores. Es difícil, pero no imposible. «Nuestros rivales principales son la Juventud Atlética Elche y el Tenerife», explica Ibon Muñoz, director técnico del BAT. «Ya nos vimos en esta situación hace dos años y conseguimos salvar la categoría. Todas llegan en su mejor momento de la temporada, sería una pena descender, es un equipo que se merece estar en División de Honor». Disputarán la final con las bajas de Teresa Errandonea y Tessy Ebosele, pero piensan pelear hasta el final. «Tenemos un buen equipo, vamos a estar en la lucha por quedarnos y lo vamos a intentar », dice Malen Martínez, que correrá los 100m vallas y el relevo 4x100m.

En Primera División, en jornada que se celebra mañana, los hombres del Super Amara BAT lucharán por el ascenso a División de Honor en Huesca. Vienen con menos opciones que el año pasado, pero esperan lograr una plaza que les permite competir el año que viene contra los mejores del país. Asimismo, los hombres del Atlético SS, por su parte, lucharán por mantener la permanencia en Santander.