Atletismo «No han tenido ningún cuidado con la pista» Atletas denuncian el estado de las pistas del velódromo de Anoeta tras un concierto. / DV Los atletas denuncian el estado en el que ha quedado el velódromo de Anoeta tras un concierto | KAREL LÓPEZ Miércoles, 31 octubre 2018, 08:43

La nueva pista de atletismo del velódromo de Anoeta aún no ha sido oficialmente inaugurada con una competición atlética, pero ya está en las condiciones que no se deseaban. La instalación donostiarra fue el escenario donde actuó el violinista Ara Malikian el sábado y el estado en el que quedó el renovado material sintético no ha sido el mejor. Suciedad por todas partes, grasa y marcas de neumático en el peralte debido a, simplemente, no tener cuidado al desmontar el escenario.

Ante las quejas de los atletas y la publicación por parte de este diario en su edición digital de las imágenes del estado en el que quedó el velódromo, el Ayuntamiento de San Sebastián ha tomado cartas en el asunto y ha pedido explicaciones a la empresa promotora del concierto, exigiendo la limpieza de la pista. Ayer ya hicieron las pruebas oportunas -asegurando que no se dañará el material sintético con los productos- y hoy se procederá a la limpieza completa «con detergentes especiales y con una fregadora que no dañe ni deje marcas».

Según ha podido saber este periódico, en el Ayuntamiento no ha sentado nada bien la actuación de la empresa promotora en el concierto de Ara Malikian, sobre todo por cómo se ha desmontado. El concejal de Deportes Martín Ibabe no daba crédito de lo ocurrido tras el esfuerzo económico realizado para la sustitución del pavimento.

«Esta nueva pista era necesaria, pero no es normal que con la importante inversión que ha supuesto la dejen así. No han tenido ningún cuidado. Les hemos exigido responsabilidades y que paguen lo que va a costar una limpieza en condiciones», explican fuentes del consistorio.

El nuevo material sintético de Mondo, que combina dos tonos azules, fue instalado en verano y el coste, asumido entre el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral de Gipuzkoa, fue superior a los 300.000 euros.

«Todo el montaje y desmontaje del escenario del Festival de Cine es mucho más complejo y se dejó en perfectas condiciones, sin ningún tipo de desperfecto. Se ha tenido poco cuidado y no podemos permitirlo. A los próximos se les pedirá más cuidado y que tengan dos dedos de frente al trabajar».

«Es vergonzoso»

Los atletas y otros usuarios con Kirol Txartela que a diario acuden al velódromo de Anoeta a ejercitarse no daban crédito el lunes cuando se encontraron con la pista con ese indignante 'atuendo'. «Es vergonzoso. Lamentable», coincidían. «Una pista que cuesta lo que cuesta, que aún no se ha estrenado en competición y que esté estropeada por eventos ajenos al atletismo».

Aunque en el velódromo ya se hayan desarrollado pruebas para escolares, las primeras competiciones de la temporada llegarán en diciembre. El 2 de febrero, además, tendrá lugar la primera gran cita: la Copa del Rey y de la Reina. Además, es posible que San Sebastián sea sede una semana después del Campeonato de España sub23.