Teresa Errandonea, durante un entrenamiento de vallas en el Velódromo de Anoeta. DE LA HERA
A la contra | Teresa Errandonea

«El 10 de enero volveré a competir y será en casa»

Teresa Errandonea es una de las mejores atletas guipuzcoanas de todos los tiempos

Karel López

Karel López

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Olímpica en Tokio en 2021, diez veces internacional, cinco veces campeona de España absoluta, plusmarquista vasca de 60 y 100 metros vallas con cronos de ... 8.00 y 13.04... Teresa Errandonea es una de las mejores atletas guipuzcoanas de todos los tiempos. A sus 31 años y dos después de haber anunciado su retirada cuando ya «no aguantaba más», la irundarra volverá a competir próximamente. Ya tiene fecha de regreso.

