«El 10 de enero volveré a competir y será en casa»

Olímpica en Tokio en 2021, diez veces internacional, cinco veces campeona de España absoluta, plusmarquista vasca de 60 y 100 metros vallas con cronos de ... 8.00 y 13.04... Teresa Errandonea es una de las mejores atletas guipuzcoanas de todos los tiempos. A sus 31 años y dos después de haber anunciado su retirada cuando ya «no aguantaba más», la irundarra volverá a competir próximamente. Ya tiene fecha de regreso.

– ¿Cuándo será?

– Si todo va bien, el 10 de enero en una PLP (control de marcas) en el Velódromo, en casa. Vendrán mi familia, mis amigas... Haré los 60 metros vallas. Después tengo intención de correr en Zizur y en el meeting de Salamanca.

– ¿Qué ha cambiado entre la Teresa Errandonea de hace dos años y la de ahora?

– Llegué a un punto en el que no podía más. Me preguntaba a mí misma a ver qué estaba pasando, a ver si de verdad lo iba a dejar. Y lo hice. Me sentía esclava del atletismo, de los entrenamientos. Ahora es diferente. Vuelvo porque quiero, porque me apetece. He visto que soy capaz de disfrutar con otras cosas. El atletismo me llena, sí. Pero con las amigas también disfruto. Vuelvo con otra mentalidad, con la ilusión de quitarme la espinita que se me quedó marchándome de aquella manera.

– ¿Fue duro?

– Mucho. Anuncié en febrero de 2024 que me retiraba de la competición. Pero ya llevaba meses mal. Mi última competición fue el 5 de julio de 2023 en Francia. Corrí con molestias, con dolor. Venía de haber competido unas semanas antes en el Europeo por selecciones. Veía que no iba a llegar bien al Campeonato de España y decidimos parar. En aquel momento ni me imaginaba que aquella iba a ser mi última carrera, pero es que durante los meses posteriores nada cambió. Estaba desbordada. En 2022 también había terminado la temporada con una rotura en el sóleo. No me quería seguir levantando de la cama coja. Sufría más que disfrutaba. Me quemaba mucho empezar a calentar antes de una competición y sentir dolor. Porque no eran molestias; era dolor.

– ¿Le ha venido bien este parón?

– No tengo ninguna duda. Así es. Física y mentalmente estoy mucho mejor. Mi cabeza también lo necesitaba. Ahora entreno sin molestias. Lesiones que no conseguía recuperar bien ya parecen olvidadas... Ahora soy capaz de hacer todo tipo de ejercicios entrenando, cuando antes tenía que ser muy selectiva con lo que hacía.

– ¿Fue a finales de 2023 cuando en una concentración en Sudáfrica tomó la decisión de dejar el atletismo?

– Me volví a casa antes de tiempo de lo mal que estaba. Fue la gota que colmó el vaso. Estuve un tiempo sin ir a pista y en febrero de 2024 anuncié que dejaba de competir. No volví a pista hasta abril.

– ¿Qué ha hecho todo este tiempo?

–He trabajado, he estado más tiempo con los amigas, también hice boxeo... Y, realmente, salvo ese parón de cuatro o cinco meses sin ir a pista no he dejado de entrenar. Ha sido diferente, porque en el horizonte no había competiciones que preparar y me lo tomaba de otra manera. Este verano he estado ayudando a María Vicente con los entrenamientos en su camino al Mundial de Tokio. También volví a hacer sesiones de longitud, una especialidad que llevaba tiempo sin practicar. Fue en abril de este año cuando volví a hacer unas series de vallas. Y me sentí bien. Desde el verano me encuentro muy bien y es esto lo que me está animando a volver. Me dije a mí misma que si me veía con continuidad y en forma, competiría. Ahora estoy convencida de que lo haré. Vuelvo con ilusión y me lo estoy pasando pipa entrenando.

– ¿Qué le dice su entrenador Ramón Cid?

– Él está emocionado. Me dice que todo va bien. Y lo cierto es que me encuentro bien tanto en las sesiones de pesas como en los entrenamientos con vallas. Hace unos días ya comuniqué al Super Amara BAT, el club con el que he competido toda mi vida, y lo hago desde bien pequeñita, que volvía a hacer ficha.

– ¿Tiene objetivos en mente para esta segunda oportunidad que se da y que le da al atletismo de competición?

– Si todo va bien, me gustaría poder competir en pista cubierta en el Campeonato de España. La verdad es que me estoy sintiendo muy competitiva. Todo lo que hago en los entrenamientos lo estoy haciendo a tope porque soy así. No descarto nada, no vuelvo para pasear. Pero quiero ir paso a paso. Lo primero es volver a ponerme en tacos el 10 de enero. E iremos viendo.