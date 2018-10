Atletismo Eneko Agirrezabal y Maite Arraiza, campeones de la Clásica de 15km de San Sebastián Foto de archivo de Eneko Agirrezabal / DV Salieron a disfrutar del espléndido atlético 2.660 participantes entre todas las modalidades. La firma Salto Systems principal sponsor de la prueba reunió 2.200 euros para su proyecto solidario en el Campo de Refugiados de Grecia M.J. SILVANO Domingo, 21 octubre 2018, 14:01

Eneko Agirrezabal (Segura, 32 años) y Maite Arraiza (Lazkao, 31 años) ganaron esta mañana la XXII edición de la Salto Systems Clásica de San Sebastián que contó con un espléndido día para la práctica deportiva. De los cerca de 3.000 inscritos partieron desde la Avenida de Madrid 2.660 participantes distribuidos entre todas las modalidades del evento.

Las quinielas no fallaron y el atleta del Txindoki A. T. Eneko Agirrrezabal demostró su fuerte valía en distancias de fondo. «Aúpa Eneko, txapeldun», no cesaba de animar el público que se dio cita en el concurrido y maravilloso recorrido donostiarra.

Tan sólo cuatro kilómetros el labortano Lionel Petriacq aguantó la poderosa zancada del bravo guipuzcoano. Eneko llegó en 15:45 al quinto kilómetros aventajando ya en cinco segundos al galo que a partir de ahí iría cediendo más segundos. En este punto, Eneko se puso a tren y muy concentrado en su reloj fue consumiendo el resto del trazado hasta llegar al miniestadio donde estaba fijadala meta en 47:07. «Hemos salido un poco rápido (3 minutos y 7 segundos el primer mil). He notado la respiración un poco forzada. Luego ya he ido a regular. Este triunfo se lo dedico a mis alumnas y alumnos. Esta carrera está muy bien, su perfil es muy bueno y la temperatura ha sido ideal. La semana que viene iré a una concentración a la Rioja con mi equipo. Quizás en Cenicero corra una prueba de 11 kilómetros. Antes de la cita del maratón de Valencia (2 de diciembre) estaré ayudando en la exhibición de atletismo que vamos a organizar en Beasain el 3 de noviembre. La verdad es que me han acompañado muy buenas sensaciones. Ya veremos que pasa en el maratón. Es precipitado sacar conclusiones de lo que puedo hacer. El test ha sido muy bueno. Agradezco todo el apoyo del público y a mi familia y amigos que han estado aquí».

Lionel Petriacq, que llegaba a esta cita tras hacer el maratón de Berlín en 2h28:15, terminó feliz en segunda posición (48:43) superando la tercera del 2011 y 2016. «Eneko ha estado fantástico. Es un corredor muy bueno y luchador. La semana que viene quiero hacer la San Juan De Luz-Hondarribia donde gané hace dos años. Felicito a la organización por esta carrera».

El donostiarra Gonzalo Fuentes se llevó la inmensa alegría de ser el tercero con un tiempo de 49:08

Maite Arraiza, encantada de ganar en casa

La donostiarra-lazkaotarra Maite Arraiza, segunda en la edición pasada terminaba incrédula tras proclamarse vencedora de los 15 kilómetros con un crono de 57:40. «La verdad es que no me esperaba ganar. Me siento muy feliz. En la grada me esperaban mis tíos y toda la familia. Es un circuito muy bueno y en mi caso he agradecido que la temperatura haya sido tan agradable (17ºC). Desde el kilómetro 11 hasta meta ni te enterabas del pasillo de gente que había».

Encantada de la vida también finalizó la ordiziarra Izaro Rubio (59:09) que a sus 44 años sigue dándole a la zapatilla rayando aún a buen nivel. «Por fin, en el 2017 en el maratón de Valencia bajé de tres horas (2h58:20). Este año allí iré de nuevo. Mi padre Juan Rubio a sus 72 años hoy también ha salido en la carrera. Si yo estoy aquí es por él. El aita tiene 2h40 en maratón».

La oñatiarra del Goierri Garaia Saioa Arkonada, tercera clasificada (59:50), salió como es habitual en ella acompañada por su marido Jon Altube con el que suele competir en diferentes disciplinas deportivas, «Hacemos carreras populares y otra parte de la temporada participamos en pruebas mixtas de duatlón de montaña. Él hace el sector de mountain y yo corro. Nos compaginamos muy bien. Tenemos dos niñas de 5 y siete años que siempre vienen con nosotros».

Jon Galarraga se apuntó su séptimo triunfo consecutivo

El Gran Premio Salto Free 2 Move Salto Systems» designado a los deportistas de movilidad adaptada» se lo adjudicó por séptimo año consecutivo Jon Galarraga (Bidania-Goiaz, 33 años) designado esta edición como embajador en la modalidad de deportistas de movilidad adaptada. Invirtió un tiempo de 27:49. «Agradezco a Salto la ayuda que me ha dado. Es importante para mí y para todas las personas que tienen que superar tantas barreras en el día a día. Es bueno que las organizaciones nos hagan un hueco. Demandamos nuestro espacio para poder competir».

En la carrera corta sobre 5 kilóemtros medidos y homologados por el cuerpo técnico de la Federación Atlética Guipuzcoano ganaron los donostiarras Ander Segurola con 15:47 y Raquel Ullate con 20:07.

En roller los más rápidos en deslizarse fueron Aitor vacas (25:00) y Idoia Martínez de la Fuente (27:29).

2.200 euros recaudados para el proyecto solidario del Campo de Refugiados

Gracias a la generosidad de todos los participantes y propia organización la ONG Café Rits contará con 2.200 euros más para el proyecto solidario que está gestionando el Campo de Refugiados en Grecia.

Clasificaciones

15km

Masculina

1º Eneko Agirrezabal Segura 47:08

2º Lionel Petriaq Bayona 48:43

3º Gonzalo Fuentes San Sebastián 49:08

4º Xabi Martínez Espelete 49:19

5º Raúl Gómez Lasarte-Oria 50:06

Femenina

1ª Maite Arraiza Lazkao 57:40

2ª Izaro Rubio Ordizia 59:09

3ª Saioa Arkonada Oñati 59:50

4ª Lorudes Colomo Zizurkil 1h00:36

5ª Aitziber Urkiola Eibar 1h00:43

5km

Masculina

1º Ander Segurola Donostia 15:47

2º Iker Martínez Urretxu 16:22

3º Eñaut Lasarte Donostia 16:30

Femenina

1ª Raquel Ullate Donostia 20:07

2ª Fernanda Ramos Toulouse 20:09

3ª Ane Michelena Donostia 21:25

Handbike

1º Jon Galarraga Bidania-Goiaz 27:49

Roller Masculina

1º Aitor Vacas 25:00

2º Daniel Muro 25:47

3º Mikel Solas 25:47

Roller Femenino

1ª Idoia Martínez De La Fuente 27:29

2ª Bego Huerta 28:43

3ª Ane Plazaola 29:05