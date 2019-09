Atletismo Donibane Lohizune-Hondarribia: el reto de los tres mil inscritos Imagen de arcivho de la carrera popular en 2018. La carrera popular que une ambos lados de la muga celebra el 27 de octubre su 22 edición y busca más participación NEREA SARRIEGI SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 25 septiembre 2019, 14:39

El 27 de octubre, corredores y corredoras de un lado y otro de la muga volverán a unirse, esta vez durante 22 kilómetros, en la Donibane Lohizune Hondarribia Lasterketa. Han pasado veintiún años desde que se celebrase su primera edición. Joxemi Elduayen, actual presidente de Hondarribia Arraun Elkartea y socio de Hondarribia Kirol Taldea, y Rafael Indo, socio del Club Ur Joko, idearon aquella primera carrera que ganaron Javier Conde (1:04:37) y María Luisa Irizar (1:16:05). Casi veinte años después, en su edición de 2017, alcanzaron el tope histórico de dorsales. 3.000 personas se calzaron las zapatillas y recorrieron su circuito, que este año se ha visto obligado a pasar de la media maratón a los 22km, por las obras que se están realizando frente a la estación de tren de Hendaia.

Certificado médico

El objetivo en esta 22 edición es volver a ese máximo histórico de participantes tras registrar un descenso de corredores en la edición de 2018, en la que cerca de 2.600 personas tomaron la salida. «La legislación francesa sobre la que se rige la prueba exige que todas las personas que participen en la carrera estén federadas, o bien, presenten un certificado médico de aptitud para la práctica deportiva», explica Carlos Fernández, organizador de la prueba. «A este lado de la muga no estamos acostumbrados a estos requerimientos y creemos que ese es el motivo por el cual el año pasado disminuyó el número de participantes. Entendemos que a algunos corredores les cueste más apuntarse por esta razón, pero mucha gente nos lo ha agradecido, porque en esa prueba han descubierto cosas que no sabían y que pueden ayudarles a mejorar. El requerimiento francés todavía no ha llegado a nuestras carreras populares, pero la Federación Española de Triatlón, por ejemplo, ya exige pasar una prueba médica para conseguir la licencia. Creemos que es algo que se irá extendiendo».

Vistas a la Corniche

La carrera parte del Boulevard Victor Hugo, junto al mercado de San Juan de Luz, y tiene su meta en la Calle Zuloaga de Hondarribia. «Queremos que la gente se anime a participar porque el recorrido es espectacular. Bordeamos toda la Corniche y correr por la carretera que une San Juan de Luz y Hendaia es muy bonito. Además, al llegar a Hondarribia, subimos la calle Mayor antes de llegar a la meta», explica Fernández.

La carrera cuenta con liebres hasta la llegada desde 1h25 hasta las 2h. «En nuestros controles, hemos visto que son los corredores de casa los que más preparados vienen para hacer buenas marcas y que, en general, los corredores franceses tienen un carácter más popular. Sea como sea, cada uno podrá buscar su liebre el 27 de octubre». Las inscripciones, que pueden realizarse a través de la página web www.donibane-hondarribia.com, tienen un precio de 35&euro hasta el 30 de septiembre y de 45&euro hasta el 15 de octubre.