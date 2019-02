David García y Ainhoa Sanz, campeones de Euskadi de Cross Absoluto

La urretxuarra Ainhoa Sanz ha cumplido con creces con su papel de favorita revalidando el título de campeona de Euskadi en el embarrado circuito de Oiangu. «Era mi objetivo de la temporada, ganar el campeonato», ha apostillado la atleta.

El durangues David García, ha inscrito su nombre por primera vez en el palmarés de ganadores del Campeonato de Euskadi de Cross Absoluto. «Es un honor subir al podio después de diez años dominando Ivan Fernández. Me lo dedico a mí mismo porque se lo mucho que me ha costado», ha apuntado emocionado el durangues. El subcampeón, por segundo año consecutivo, ha sido el segurarra Eneko Agirrezabal. «No estoy contento. Quería ganar. Me he visto un poco lento, no iba. Ahora ya está todo el trabajo hecho para el maratón, a ver si sale», ha confesado. La tercera plaza del campeonato la ha ocupado el atleta igeldotarra Aitor Etxebarria.

El ganador del Campeonato de Euskadi De Cross Absoluto, por su parte, ha sido el el marroquí afincado en Bizkaia El Hasan Oubaddi, aunque no optaba al título vasco al no tener la nacionalidad.