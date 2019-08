Atletismo Cuatro años de sanción para el atleta máster que dio positivo en la Behobia-SS NEREA SARRIEGI SAN SEBASTIÁN. Viernes, 2 agosto 2019, 08:23

El valenciano Javier García Mascarell, 21º clasificado en la pasada Behobia-San Sebastián y tercero en la categoría máster, ha sido suspendido por cuatro años por dopaje, según publica la Unidad de Integridad del Atletismo, organismo creado por la IAAF para combatir el dopaje. El atleta, que realizó un tiempo de 1h07:45, dio positivo con Meldonium en el control que la Agencia Vasca Antidopaje (AVA) realizó tras concluir la prueba.

Se trata de un producto que incrementa la resistencia y mejora la recuperación. La Agencia Mundial Antidopaje la incluyó en la lista de sustancias prohibidas el 1 de enero de 2016.

Los organizadores de la Behobia-SS, que confirman la información, se muestran «sorprendidos con que un participante de esa edad recurra a sustancias como esta. Consideramos que la labor del Gobierno Vasco a través de la AVA es muy positiva, porque al realizar controles en carreras como la Behobia, en las que el nivel competitivo importa menos y no hay premios económicos, velan por la salud de los deportistas». En su página web, el atleta niega haber consumido sustancias dopantes indicando que «si alguien se dopa es para correr más rápido, pero yo corrí igual que siempre porque nunca me he dopado».

Más de 28.000 inscritos

A falta de tres meses para la prueba, que celebrará el centenario de su primera edición, se han superado los 28.000 inscritos, dos mil más que en 2018 a estas alturas. «De mantener este ritmo, podemos acercarnos al récord de 2015, con 34.000 personas», indica el Fortuna.