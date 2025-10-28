Dos campeones de España correrán este domingo en el Cross Internacional de San Sebastián

M. Oiartzun SAN SEBASTIÁN. Martes, 28 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Hace ya años que el campo a través, lejos de conquistar a nuevos aficionados, pierde incluso a los que parecían fieles. Y pasa también con los atletas, que en muchos casos prefieren las bondades (también económicas a veces) de la ruta antes que la dureza (en ocasiones) del barro. Ayer fue presentada la 69 edición del Cross Internacional de San Sebastián, el de Lasarte, y se volvió a apelar a la historia, a lo que fue y hoy, por diferentes factores, no puede ser. Los tiempos han cambiado.

El cross del hipódromo (el de Zatopek, Wolde, Ngugi, Gebrselassie, Valero, Haro, Aguilar, Azpeitia...) llega esta semana nuevamente. Sobrevive. Y en su presentación, como de costumbre, se volvió a destacar su pasado. Es historia viva del atletismo guipuzcoano, vasco y español. Iñaki Gabarain, concejal de Deportes de Donostia, y Roberto Ramajo, director de Deportes de la Diputación, recalcaron que es «patrimonio» de Gipuzkoa. Este periódico será el medio oficial del mismo.

La del domingo será una «fiesta», decía Ramón Goikoetxea, presidente de la Federación Atlética Guipuzcoana, en la que disfrutarán las familias de los más pequeños (más de 600 atletas escolares y otros tantos federados). Sería un éxito si la mayoría de ellos se quedaran al cierre de la jornada: a ver esas carreras absolutas (12.30 horas la femenina y 13.10, por su parte, la masculina) que en su día enamoraban. Habrá nueve pistoletazos de salida entre las diferentes categorías, desde las 9.45, teniendo en cuenta también las del deporte adaptado.

El cartel de atletas que correrán es similar al de ediciones previas. De hecho, repiten en categoría masculina el ganador y el subcampeón del año pasado: el uruguayo Santiago Catrofe y el ugandés Martin Kiprotich. Y se suma a la carrera masculina el keniano Naibei Kiplimo, un africano sin grandes resultados. Entre los españoles, el actual campeón de cross: Yahya Aouina. Y Aaron Las Heras, Alejandro Quijada, Mesfin Escamilla... Y los guipuzcoanos Manex Cívico y Martín Segurola, ambos internacionales sub23.

En la carrera femenina, Marta Serrano, campeona de España de 3.000 metros obstáculos este verano e hija de la guipuzcoana Natalia Azpiazu, se medirá a la keniana Celestine Jepkosgei, también especialista en los obstáculos y oro en su país. Estarán también la campeona argentina Clara Macarena, la ecuatoriana Khaterine Tisalena o la española Fátima Azzahraa, campeona en el reciente Europeo de maratón al que no acudieron las grandes figuras. Lidia Campo, Lucía Rodríguez, Silvia Rey, June Arbeo... completan la nómina de atletas femeninas en una edición, en palabras de Goikoetxea, en la que «ha sido especialmente difícil contratar porque el Mundial de pista ha sido tarde y porque los trials de países africanos son por estas fechas».

Homenaje a Valero y Haro

En la cita del domingo, además de homenajear a los atletas guipuzcoanos más destacados de 2025, también se recordará a Carmen Valero y a Mariano Haro, leyendas del atletismo español y ganadores en el hipódromo. Dos atletas muy queridos en el territorio.

Las entradas se podrán comprar el domingo en las taquillas de la instalación. Hasta los 12 años el acceso será gratuito, mientras que los mayores de 13 tendrán que pagar seis euros (únicamente se podrá pagar en metálico).

Habrá además una marcha popular hasta el hipódromo desde San Sebastián, con salida en los relojes de la Concha a las 8.30 horas.