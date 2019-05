Atletismo Istar Dapena: «Creo que puedo superar los 5,50» Istar Dapena posa con su nueva marca en las pistas de Mojategi de Arrasate. / SARRIEGI El atleta de la Real Sociedad superó el pasado sábado los 5,32 metros, un centímetro por encima de la marca que Jon Karla Lizeaga ostentaba desde 1995 Istar Dapena bate el récord de Gipuzkoa de pértiga, que tenía 23 años NEREA SARRIEGI SAN SEBASTIÁN. Sábado, 18 mayo 2019, 09:11

Hace ya algunos años que logró colarse entre los mejores pertiguistas del país un atleta cuyo centro de alto rendimiento es una fábrica de Arrasate en la que alterna turnos de mañana, tarde y noche. Cuando toca este último, llega a casa pasadas las seis de la mañana, duerme hasta el mediodía y se prepara para ir al entrenamiento.

Por ello resulta todavía más meritorio batir un récord de Gipuzkoa absoluto que tenía 23 años de vida -los que él cumplirá en agosto- y estaba en poder de Jon Karla Lizeaga. Istar Dapena voló hasta los 5,32 metros en la prueba de salto con pértiga disputada con su equipo, la Real Sociedad, el pasado sábado en la primera jornada de Liga en Soria.

Nació en Arrasate, el 3/08/1996. Club Real Sociedad. Entrenador Jonathan Pérez. Palmarés Bronce en los campeonatos de España absolutos en pista cubierta (2018) y al aire libre (2017); récord de Gipuzkoa en todas las categorías, desde sub18 hasta absoluta, y récord de Euskadi sub18 al aire libre. Mejor marca 5,32 metros, récord de Gipuzkoa, logrado el pasado sábado en Soria.

Además del récord, sumó el máximo número posible de puntos, ocho e importantes, que contribuyeron a que la Real dominara sin problemas el encuentro. No es lo más habitual que los atletas consigan sus marcas personales en las primeras competiciones de la temporada, pero tanto Dapena como su entrenador, Jonathan Perez, sabían que este resultado llegaría pronto.

Quizás no lo esperaban tan pronto. «Sabíamos que tarde o temprano saldría esta marca», asegura Istar Dapena. «Estos días, en los entrenamientos en Arrasate, estoy saltando por encima de los 5,40 con la goma. Pero el viernes de la semana pasada tuve que pedir la baja en el trabajo por una gastroenteritis, así que no esperaba un gran resultado. A lo mejor perdí peso y por eso salté más», ríe.

«En el calentamiento no tuve buenas sensaciones. Soplaba mucho viento lateral. Solo hice un salto para coger el sitio. Empecé la prueba y cada vez me fui sintiendo mejor. Todos los saltos hasta 5,10 fueron limpios, sin ningún nulo. Decidí jugármela al récord y salió», añade.

La plusmarca guipuzcoana pasa así de un hombre de la Real, Jon Karla Lizeaga, a otro del mismo club. Lizeaga estableció el récord en 5,31 en junio de 1995 en Pamplona. Tras su carrera como atleta, ha sido el entrenador de Naroa Agirre, la mejor pertiguista hasta su retirada. «Jon Karla es un referente. Se trata de una persona importante para mí, le tengo mucho aprecio. Me ha felicitado, me ha dicho que lo difícil viene a partir de estas alturas y, sobre todo, que hay que persistir. Me insiste en que, aunque me estanque, no tire la toalla», declara Dapena.

El fruto del invierno

Este resultado es el fruto del trabajo de la dura temporada de invierno. Durante los meses más fríos, el grupo de entrenamiento de Jonathan Pérez, en el que también figura Malen Ruiz de Azua (BAT), actual subcampeona de España de pértiga, se desplazó al velódromo de Anoeta casi todas las semanas para poder saltar.

«El invierno es duro y difícil», destaca el arrasatearra. «Muchas veces trabajo de tarde, no puedo ir a Anoeta con mi grupo y aquí las instalaciones, de momento, son las que son. Me ha tocado entrenarme muchos días solo. Por las mañanas, granizando...», asegura.

A pesar de todo, la pista de Mojategi en Arrasate ha visto crecer a muchos atletas que actualmente ocupan los puestos cabeceros del ranking estatal, entre ellos Maialen Axpe (Atlético San Sebastián), campeona de España de pértiga, Iñigo Uribarren y Eneko Carrascal, ambos saltadores de triple de la Real Sociedad.

Preguntado por qué tiene esa pista, por cuál es la razón de que sus atletas vuelvan a casa con tantos éxitos, Dapena lo tiene claro. «El ambiente hace mucho. Tenemos pique entre todos y Fernando Zufiria 'Txufi' siempre ha impartido su espíritu de mejorar, de ser siempre un poco más rectos, un poco más duros. Mi entrenador ha heredado ese espíritu, es de esa escuela y nos motiva a todos para seguir mejorando», explica. Y parece que la saga de buenos atletas no acabará con ellos porque «vienen chavales muy buenos».

Mirada a próximos concursos

Cumplido el primer objetivo, confían en que esta será una gran temporada. «Jonathan me dice que estoy muy bien, que puedo saltar 5,40 o 5,50. Yo me quedaría contento si llegara a 5,45. Saltar 5,50 sería un premio. Y en cuanto a mi equipo, la Real, estamos muy ilusionados y vemos muy posible un podio en la Liga estatal. Yo he remontado, Odei Jainaga (jabalina) vuelve a poder lanzar e Iñigo Uribarren está como un tiro. Tenemos un muy buen equipo», asegura convencido.

De momento, existe cierta incertidumbre por lo que aguarda esta temporada, pero Istar Dapena la afronta formando parte, desde el principio, de la historia del atletismo guipuzcoano. En ese sentido, sonríe cuando dice que «me hace mucha ilusión dejar mi nombre marcado» en la tabla de récords.