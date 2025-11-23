Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Participantes, en la salida del Maratón. De la Hera
Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025

Consulta los parciales y los tiempos de llegada a meta del Zurich Maratón de San Sebastián 2025, así como de la carrera de los 10K

El Diario Vasco

Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:30

Éxito de participación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025 que se ha celebrado este domingo y en el que la donostiarra Maite Arraiza se ha llevado la txapela y el británico Thomas Holliday se ha impuesto en la categoría masculina.

Bajo estas líneas puedes consultar las clasificaciones provisionales completas de las carreras disputadas este domingo en San Sebastián, tanto de la Zurich Maratón de San Sebastián 2025, como de la carrera de los 10K.

