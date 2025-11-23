Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025

El Diario Vasco Domingo, 23 de noviembre 2025, 15:30 Compartir

Éxito de participación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025 que se ha celebrado este domingo y en el que la donostiarra Maite Arraiza se ha llevado la txapela y el británico Thomas Holliday se ha impuesto en la categoría masculina.

Bajo estas líneas puedes consultar las clasificaciones provisionales completas de las carreras disputadas este domingo en San Sebastián, tanto de la Zurich Maratón de San Sebastián 2025, como de la carrera de los 10K.

