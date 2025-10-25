Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Autoridades, organizadores y patrocinadores, ayer en la presentación en las instalaciones de Salto. P. M
Atletismo

La Salto 15K más internacional

4.000 participantes de 25 países tomarán parte mañana en la 28 edición de la prueba en San Sebastián

M. O.

San Sebastián.

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Todo está listo para la Salto 15K más internacional que se celebra mañana en las calles de San Sebastián. La prueba, que cuenta con dos ... distancias, 15k y 5k, ha experimentado un crecimiento notable. En la distancia larga se han inscrito 3.284 participantes, un 31% más que el año pasado, mientras que en la 5K habrá 619 participantes, un 20% más. Por modalidades habrá 2.981 corredores, 269 patinadores y 12 handbikers. En total, participantes de 25 países diferentes. La cuota de mujeres también crece, superando por primera vez las 1.600 inscritas, un 40% más que en la pasada edición. Parte de culpa hay que achacarlo a los entrenamientos gratuitos impulsados desde mayo enmarcado en el programa 'Emakumeok Mugimenduan' promovido por la Diputación de Gipuzkoa.

