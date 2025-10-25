Todo está listo para la Salto 15K más internacional que se celebra mañana en las calles de San Sebastián. La prueba, que cuenta con dos ... distancias, 15k y 5k, ha experimentado un crecimiento notable. En la distancia larga se han inscrito 3.284 participantes, un 31% más que el año pasado, mientras que en la 5K habrá 619 participantes, un 20% más. Por modalidades habrá 2.981 corredores, 269 patinadores y 12 handbikers. En total, participantes de 25 países diferentes. La cuota de mujeres también crece, superando por primera vez las 1.600 inscritas, un 40% más que en la pasada edición. Parte de culpa hay que achacarlo a los entrenamientos gratuitos impulsados desde mayo enmarcado en el programa 'Emakumeok Mugimenduan' promovido por la Diputación de Gipuzkoa.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con la salida de la 5K en la avenida de Madrid, desde donde partirán todas las pruebas. A las 9.45 horas se dará la salida a los rollers, a las 9.55 horas a los handbikers, y a las 10 horas llegará el plato fuerte de la jornada con la 15K. La meta está instalada en el paseo de Anoeta, junto al Yoldi.

El recorrido, homologado, llano y cerrado al tráfico, transcurre por el Centro de San Sebastián y por los barrios de Gros, El Antiguo y Amara.

Entre los inscritos en la prueba reina destaca Aitor Etxeberria, quien vuelve a competir en San Sebastián tras ser descalificado en el cross de las Tres Playas por llevar el dorsal de su hermano.

En categoría femenina figuran varias atletas con opciones de bajar de la hora: Ainhoa Murua (bronce el año pasado), Maite Arraiza (campeona en 2018 y primera guipuzcoana en la última Behobia), Maite Maiora (pionera del trail running y ganadora de Zegama) y la gallega Rebeca Mariño (especialista en carreras de montaña), Irati Zurutuza (quinta en el Campeonato de España en 400 metros vallas y última ganadora de la Carrera de Primavera).

En la 5K repiten los ganadores del año pasado, Paula del Pozo (triatleta de Alegia), y Unai Ibarra (reciente vencedor del cross Tres Playas). En rollers, volverá a competir el vigente campeón Aitor Vacas, junto a los mundialistas gasteiztarras Patxi Peula y Aura Quintana.

Fiel a su compromiso con el medio ambiente, la Salto 15K refuerza su carácter sostenible: la organización utilizará vehículos eléctricos, agua de la red pública y vasos compostables en los avituallamientos. Además, la camiseta oficial de la carrera cuenta con el sello ECO, que certifica su confección con tejidos de origen orgánico y reciclado. La prueba también mantiene su vertiente solidaria. Este año, la entidad beneficiaria del dorsal solidaria será Atzegi. En total, la entidad recibirá 6.400 euros, resultado de los 3.900 euros recaudados mediante el dorsal solidario y una aportación adicional de 2.500 euros de Salto Foundation. La entrega de dorsales se realizará en Decathlon Belartza hoy. El servicio de consigna estará en el colegio Amara Berri.