El 'show' de Bruno Hortelano sale rana
El velocista se queda lejos en Getafe de los récords de España de 100 y 200
Miércoles, 29 agosto 2018

Pocas veces una competición atlética despierta tanta expectación. Ni un Campeonato de España se anuncia en 'prime time' por el primer canal de TVE (aunque finalmente el único directo que hubo fue el de la entrevista tras el 200). Lo de este miércoles era un 'show' y el actor era Bruno Hortelano, de ahí la atención prestada a un control de marcas a finales de agosto -cuando la gran competición del año, el Europeo, ya ha pasado- en Getafe. Pero salió rana...

El velocista se quedó muy lejos de sus plusmarcas de España de 100 (10.06) y 200 (20.04). 10.31 fue su crono en 100 y 20.56 en 200. «No ha habido récord. No han salido las marcas que buscaba y no hay ninguna excusa, aunque con la gente que se ha acercado hasta aquí ya ha merecido la pena», aseguro el esprínter tras completar el doble hectómetro.

Todo fue esperpéntico: desde el nivel de los rivales de Hortelano (sobre todo en el 100; el segundo clasificado marcó 11.48) hasta el anuncio de TVE1 de directo a las 21.47 horas para acabar corriendo minutos antes y ofrecer únicamente la entrevista en directo.

Hortelano llegó a la tarde a la pista de Getafe, esa misma en la que un mes atrás había pulverizado el récord de 200 en las semifinales del Campeonato de España, calentó y corrió la tercera serie del 100. 10.31 y la sensación de que se dejó algo para el 200 de un par de horas después. Pero no era el día.

El velocista había decidido correr en Getafe porque creía que estaba en un estado de forma óptimo para mejorar sus registros, sobre todo el del 200, pero lo cierto es que la del doble hectómetro de este miércoles fue su peor carrera de la temporada; su peor actuación tras el regreso. Como en el 100, volvió a salir bien, pero, a pesar de que el viento fue nulo, corrió demasiado crispado. Según cruzó la línea de meta supo que no había sido, ni mucho menos, su mejor carrera.

El control de este miércoles costó 250 euros (para pagar a los jueces). La repercusión mediática fue alta y captó la atención de muchas familias (solo Hortelano lo puede conseguir), pero el espectáculo no estuvo a la altura. Se buscaban unas marcas a las que, en esta ocasión, ni se acercó el campeón europeo en 2016 y cuarto este año en Berlín.

Lo dicho: el 'show' salió rana. Y los récords tendrán que esperar. La temporada que viene, el principal reto de Hortelano será el Campeonato del Mundo de Doha. Será una temporada diferente, con una competición que arrancará el 28 de septiembre (muy tarde) y que hará que los atletas, incluido Bruno Hortelano, tengan que planificar su campaña de forma diferente.