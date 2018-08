Atletismo Bruno Hortelano cicatriza su herida y correrá la final Bruno Hortelano celebra la victoria en la semifinal que le da el pase a la final de los 200 metros. :: / AFP Peleará este jueves por el oro en los 200 metros tras correr en 20.29 y ganar su semifinal «controlando y corriendo muy cómodo» KAREL LÓPEZ Miércoles, 8 agosto 2018, 23:13

Hay por todo Berlín una 'cicatriz' que simboliza que la herida está curada pero que no se debe olvidar lo ocurrido. Esta marca coincide con el recorrido que durante años siguió el muro levantado en la capital alemana y que la separó en dos. Bruno Hortelano también tuvo una gran herida en su mano derecha, aunque este miércoles, en las semifinales de los 200 metros del Europeo, demostró nuevamente que ya ha cicatrizado. Con un crono de 20.29 ganó su serie y se metió en la final que se celebrará este jueves (21.05 horas).

El del plusmarquista estatal de 100, 200 y 400 fue el segundo mejor registro de las semifinales, superando el 20.33 del turco Guliyev, actual campeón mundial, y solo tras el 20.16 del suizo Wilson. «He corrido cómodo y he tenido la suerte de poder ir durante gran parte de la recta controlando. Eso es un lujo», decía instantes después de la carrera en la que se le vio muy suelto en la final.

El esprínter, que tapa la cicatriz de su mano derecha, la que le dejaron las operaciones a las que fue sometido tras el accidente de tráfico de septiembre del año 2016, tiene esperanzas puestas en bajar de 20 segundos en la final. «Es una pista rápida», aseguró. Su herida ya ha cicatrizado y su confianza es su mayor argumento para revalidad el título continental logrado en 2016.

Husillos, «dormido», a la final

Más problemas de los esperados para acceder a la final de 400 de mañana tuvo Óscar Husillos. El palentino se clasificó con el octavo mejor tiempo (45.17) después de llegar segundo en su semifinal. Lucas Búa y Samuel García no corrieron la misma suerte.

«En un Campeonato de Europa no te regalan nada. Me esperaba que se corriera mucho, aunque quizás no tanto. Ahora tengo 48 horas para pensar en el planteamiento de la final», afirmó el velocista en zona mixta. «Lo bueno es que el primer objetivo está cumplido y que, incluso quedándome dormido en parte de la carrera, he hecho un buen registro».

El británico Hudson-Smith (44.76) y el belga Jonathan Borlée (44.87) son dos de los gallos con los que tendrá que lidiar el esprínter palentino en la final, en la que también estará el noruego Warholm (44.91), que quiere el doblete en los lisos y en las vallas.

Peleteiro, de un salto

Un salto y al vestuario. La gallega Ana Peleteiro tiró de unos galones impropios de su edad para llegar a la pista, saltar 14.27 metros en el primer intento y marcharse a la ducha a la espera de poder añadir otra medalla más a su palmarés el viernes a las 20 horas en la final de triple salto.

No corrió la misma suerte el combinero Jorge Ureña, que realizó tres nulos en el disco que le dejaron sin opciones. Es lo que tiene el decathlón... Este miércoles se chocó de frente con otro muro, el de la pértiga. No pudo con ningún listón y se quedó sin opciones en unas combinadas en las que ganó el alemán Abele con 8.431 puntos.

Este jueves, además del 200, España tiene opciones en los 3.000 obstáculos con Carro, Martos y Arce (21.20 h.). El navarro Sergio Fernández corre la final de los 400 vallas (20.15 h.).