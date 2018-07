Bodas de plata de un matrimonio imposible Anoeta se inauguró hace hoy 25 años con un campeonato de atletismo, un deporte que desaparece junto con las pistas KAREL LÓPEZ Domingo, 29 julio 2018, 10:56

Anoeta fue inaugurado hoy hace 25 años. Fue el 29 de julio de 1993 cuando el XII Campeonato de Europa júnior de atletismo aterrizó en el estadio amaratarra, que en estas bodas de plata se encuentra ya sin pistas. Ha resultado ser un matrimonio imposible.

La relación entre el atletismo y la instalación que ahora está experimentando una gran transformación comenzó siendo muy bella. Sin embargo, aunque las palabras de los políticos invitaban a pensar que las competiciones atléticas se sucederían, lo cierto es que han sido apenas una decena los campeonatos de nivel disputados en Anoeta.

Esta cita continental júnior, en la que se midieron atletas de entre 16 y 19 años, sirvió para inaugurar una instalación de primer nivel que un par de semanas después acogió el primer encuentro de fútbol entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Fue el 13 de agosto.

El estadio era la gran estrella de un complejo deportivo solo superado a nivel estatal por Montjüic, en Barcelona, sede justo un año antes de los Juegos Olímpicos.

En las pistas de Anoeta se han celebrado un total de tres Campeonatos de España absolutos

Del 29 de julio al 1 de agosto de 1993, más de 750 jóvenes de 39 países -récord por aquel entonces- participaron en un Europeo júnior en el que se superaron las expectativas y se vendieron cerca de 30.000 entradas durante los cuatro días de competición.

6.500 aficionados asistieron a la inauguración y 10.000 vieron en directo la jornada vespertina del domingo -la clausura-, día en el que la potente selección española sumó al oro que ya tenía desde el sábado (el catalán Ricard Fernández en los 10.000 metros) otros cuatro metales más, tres de ellos dorados: Manolo Martínez se coronó en el peso, Reyes Estévez ganó el 1.500 tras cruzar la meta justo por delante de Javier Rodríguez 'Chuvieco' y Marta Domínguez triunfó en la misma distancia. Fue mucho antes de que se descubriera el lado más oscuro de la palentina. Ya saben, el dopaje.

En aquella competición continental, que llegó 16 años después del Europeo absoluto bajo techo en el velódromo, se batió incluso un récord del mundo de la categoría. La triplista rusa Yelena Lysak lo logró con un mejor intento de 13,86 metros.

Del atletismo al ciclismo

Leire Olaberria, medallista olímpica en Pekín 2008 en ciclismo en pista, fue la única guipuzcoana que participó en el estreno de Anoeta. Tenía 16 años y era la 'niña' de la selección española. Corrió las series del 100 en 12.15 y acabó sexta en el 4x100 junto a sus compañeras Reinares, Cacho y Marín.

Reino Unido, con trece medallas -ocho primeros puestos- fue el gran triunfador del Europeo júnior, seguido por Italia y España, que aventajó en dos plazas a Rusia a pesar de contar con trece metales menos por el número de oros.

Reyes Estévez, Manolo Martínez, Ricard Fernández y Marta Domínguez se colgaron el oro en 1993

En el único Europeo de la categoría -denominada ahora sub20- disputado en España, más de 500 voluntarios aportaron su granito de arena para que el campeonato fuera todo un éxito, y eso que poco faltó para que no se celebrara, ya que las obras se acabaron por los pelos.

Juanjo Prado fue el responsable de la organización y el donostiarra recuerda que «el estadio no estaba acabado el 29 de julio de 1993. Faltaban detalles. Fue una contrarreloj, aunque todo salió bien». 934 días de obra fueron necesarios; 3.000 millones de las antiguas pesetas se invirtieron.

La primera de pocas

La del verano de 1993 fue la primera de unas pocas competiciones desarrolladas en el ya viejo Anoeta. También aquel año, los atletas participantes en la Copa del Mundo de maratón cruzaron la línea de meta en el estadio después de que la salida se diera en la avenida de Madrid.

Fueron carreras de muchísimo nivel. El británico Richard Nerurkar se quedó a cuatro segundos de bajar de las 2h10, y Diego García, en casa, acabó décimo con 2h10:58. Etiopía fue el triunfador por países en la categoría masculina. En la femenina, España ocupó el segundo puesto solo tras el equipo chino. De hecho, las cuatro primeras atletas que cruzaron la meta en Anoeta por primera vez en un maratón fueron del equipo asiático. Jun-xia Wang, con 2h28:16, fue la más rápida.

Campeonatos de España

Un año después, en 1994, llegó el primero de los tres Campeonatos de España absolutos (1994, 1998 y 2007).

Fue en la última edición cuando Ruth Beitia, con un salto de 2,02 metros, batió un récord de España que aún aguanta y que no tiene pinta de que vaya a ser mejorado en las próximas temporadas. En aquella cita, Naroa Agirre se colgó el oro en pértiga. 4,30 metros saltó en aquella ocasión la donostiarra.

Entre los años 2001 y 2004 se disputó el Gran Premio Ciudad de San Sebastián, con deportistas de primer nivel dejando actuaciones memorables como la del propio Manolo Martínez en 2001 (batió el récord de España: 21,35 metros). San Sebastián y Anoeta volvían a darle suerte al leonés, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. También es cierto que fue en el estadio amaratarra donde, en 2007, perdió frente a un lanzador español tras trece títulos consecutivos.

Tampoco estuvo nada mal la carrera del sevillano Antonio Reina en 2002, justo un curso después (1:44.11 en 800, estableciendo también la plusmarca estatal). Fueron años de gloria y nivel, con atletas de muchísimas nacionalidades, en las pistas de Anoeta, aunque eso pasó a la historia. Nunca llegó a tener la gloria que sí alcanzó el velódromo, pero algunas de las competiciones que se celebraron en Anoeta dejaron buen sabor de boca al aficionado y a la ciudad.

Más de 6.000 veteranos

Una de ellas llegó en 2005, cuando se organizó el evento más multitudinario en cuanto a participación que ha visto el estadio: el Campeonato del Mundo de veteranos en el que participaron más de 6.000 atletas.

En Anoeta, que por aquel entonces ya había sido ampliado, se vio cómo la numerosa delegación española que acudió a una cita que este año se disputará en Málaga obtuvo la friolera de 139 preseas. Solo Alemania, Estados Unidos (con más de 300 inscritos) y Reino Unido superaron a España en el medallero de un Mundial máster que llenó la capital guipuzcoana durante doce días con participantes de 91 países.

La organización volvió a ser perfecta, pero esto no fue suficiente para que las pistas, poco a poco, pasaran a un segundo o incluso tercer plano. Un matrimonio que ha acabado siendo imposible.

Manolo Martínez: Oro en el Europeo júnior de 1993 y récord de España años después «La pista de Anoeta fue talismán para mí»

El leonés Manolo Martínez competía a las mil maravillas en Anoeta. «Fue durante años una pista talismán para mí. Ya no solo por el oro en el Campeonato de Europa júnior de 1993, también por el récord de España de 2001 (21,35 metros). Además, en la pista cubierta también solía competir bien», apunta el medallista olímpico. «¡Qué mayor me siento! 25 años ya... De aquel campeonato me quedo con las buenas amistades que hice», sigue. «San Sebastián me encanta. Antes solía ir más de cinco veces al año. Tengo que recuperar esa costumbre... Incluso de concentración me gustaba ir. Nos quedábamos en el hotel que está junto al estadio».

Antonio Reina: Batió el récord de España de 800 en el GP Ciudad de San Sebastián «Tengo la carrera de 2002 grabada en mi memoria»

Al igual que Manolo Martínez, el sevillano Antonio Reina también batió la plusmarca estatal en Anoeta. Fue un año más tarde, en 2002, y en los 800 metros (1:44.11). Ninguna de las dos sigue viva a día de hoy. «Fue una carrera preciosa. Los recuerdos son magníficos. La tengo grabada en el disco duro, en mi memoria. Batí un récord que tenía nueve años (Luis Javier González en 1993 con 1:44.84) y ya iba siendo hora», destaca el hombre que se retiró hace dos años. «Sinceramente, creo que el atletismo gana si es cierto que se va a reformar el Miniestadio. Anoeta se quedaba, desgraciadamente, grande. Los campeonatos quedarán más vistosos».