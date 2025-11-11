Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Insausti y Xabier Albistur, este martes con sus medallas de la Behobia-SS en el Boulevard. De la Hera

Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»

El antiguo y actual regidores donostiarras comparten recuerdos y anécdotas de sus participaciones en la popular prueba

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:21

Ha sido un encuentro cordial, divertido y trufado de anécdotas sobre la Behobia-San Sebastián. El exalcalde Xabier Albistur y el actual regidor de Donostia, ... Jon Insausti, han aclarado con deportividad este martes quién de ellos es el primer inquilino de la Alcaldía en activo que participa en la popular prueba y han aprovechado para intercambiar opiniones y consejos sobre la ciudad y la responsabilidad de dirigirla.

