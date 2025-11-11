Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»

Ha sido un encuentro cordial, divertido y trufado de anécdotas sobre la Behobia-San Sebastián. El exalcalde Xabier Albistur y el actual regidor de Donostia, ... Jon Insausti, han aclarado con deportividad este martes quién de ellos es el primer inquilino de la Alcaldía en activo que participa en la popular prueba y han aprovechado para intercambiar opiniones y consejos sobre la ciudad y la responsabilidad de dirigirla.

«Yo fui el primer alcalde en correr la Behobira, pero a Jon Insausti le quedan muchas por correr durante su mandato, seguro que al menos una decena», ha afirmado Albistur, quien recuerda «ocho o nueve» participaciones suyas entre 1980 y 1994, «tres de ellas como alcalde, cuando la Behobia no tenía aún el esplendor y el brillo que tiene ahora».

«Los registros del Fortuna dirán lo que sea, eso habrá que preguntárselo a ellos, pero yo estoy seguro de las veces que crucé la meta del Boulevard», subraya Albistur mientras se prepara para posar junto a Insausti y con una de sus medallas en la mano en el punto en el que los corredores levantan los brazos y detienen sus cronómetros de pulsera.

El origen de este malentendido, que ambos protagonistas se toman con humor, está en la presentación de la Behobia celebrada en el Salón de Plenos. En aquel acto, Enrique Cifuentes, presidente del CD Fortuna, anunció que Insausti iba a ser el primer alcalde en activo en correr. Y se basaba en los datos que maneja el club y pueden consultarse en su página web.

En efecto, en la ficha de Xabier Albistur figuran solo cinco participaciones (1990, 1991, 1992, 1993 y 1994), mientras que su mandato se extendió de 1987 a 1991. Precisamente, en la edición de 1990 -última que cubrió como regidor- aparece como inscrito pero en la base de datos del Fortuna no hay tiempo de llegada, por lo que a efectos estadísticos es como si no hubiera participado.

Con estos antecedentes, cuando a Insausti le preguntaron al respecto en la llegada, respondió que sí, que él era el primero. O al menos eso pensaba. «Yo creo en el fair play, y si Xabier dice que él fue el primero...», dice entre risas. Para el sucesor de Eneko Goia, la experiencia del domingo fue «una mezcla de emociones. Era mi undécima Behobia, un reto propio, y en las últimas semanas ha habido mucha emoción en lo político y lo personal. Todo eso lo tenía dentro y esa adrenalina me ha llevado a hacer este año un tiempo del que estoy orgulloso».