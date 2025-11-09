Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»

M. S. Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:13 Comenta Compartir

Estefanía Unzu Ripoll, mejor conocida como Verdeliss, «ya puede añadir a su curriculum» haber hecho la Behobia - San Sebastián. Así lo ha admitido la propia influencer navarra tras llegar a la línea de meta en el Boulevard de San Sebastián.

La fondista e influencer con 1,5 millones de seguidores en Instagram, que ha hecho un tiempo de 01:21:42, ha atendido a la periodista de DV, Laura Chamorro, en la línea de meta, todavía agotada tras haber corrido los 20 kilómetros a un buen ritmo.

«Estoy muy contenta y animo a todas las madres a que empiecen a correr», ha recomendado la influencer de 40 años y madre de 8 hijos que empezó a correr durante la pandemia «por el pique que tenía con mi marido» y que desde entonces no ha parado, llegando a hacer historia al convertirse en la primera mujer en ganar la World Marathon Challenge (7 maratones en 7 días en 7 continentes).

Verdeliss, que además se mostraba «encantada de haber podido correr en casa en esta 60 edición» lleva ya 55 maratones a sus espaldas, el año pasado también se proclamó campeona de España de 100 kilómetros.

Influencers se animan a participar en la Behobia - San Sebastián

Pero Verdeliss no ha sido la única influencer que ha participado en la popular carrrera donostiarra, ya que el azpeitiarra Iban García también es un habitual en la prueba.

Al llegar a la línea de meta, el influencer guipuzcoano ha comentado que iba a «celebrar con sus amigos y familia, comiendo unos pintxos en la Parte Vieja de San Sebastián».