Verdeliss confirma su presencia en la Behobia- San Sebastián: «Es un reto para mí» La navarra quiere lograr su medalla de finisher y estará presente en la mítica Behobia- San Sebastián que tendrá lugar el 9 de noviembre

L. G. San Sebastián Viernes, 31 de octubre 2025, 10:53 Comenta Compartir

Estefanía Unzu Ripoll, Verdeliss, ha confirmado su presencia en la Behobia- San Sebastián del próximo 9 de noviembre. La navarra quiere sumar a sus múltiples medallas la de finisher de esta mítica prueba guipuzcoana, un símbolo del atletismo popular.

Verdeliss, de 39 años, ha hecho del correr una forma de vida que compagina con su familia súper numerosa de 8 hijos. «Correr la Behobia- San Sebastián es un reto para mí porque mi distancia reina son los 42 kilómetros», ha explicado en un vídeo.

La conocida creadora de contenido ha explicado cómo está preparando su participación en la Behobia- San Sebastián, que es algo menos de una media maratón y por tanto cambia la forma de encarar la carrera. «Es un ritmo más explosivo y por tanto el entrenamiento clave son las series, cortitas; para mejorar el V2 máximo como la tolerancia al lactato», ha asegurado en un vídeo en Instagram.

El entrenamiento de Verdeliss para la Behobia- San Sebastián

Pero la influencer ha ido un poquito más allá y ha dado una explicación aún más precisa para los amantes del atletismo que quizá quieran emularla en sus ritmos vertiginosos. «Tres repeticiones de 6 x 200 un 90% de esfuerzo y entre cada bloques caminamos para recuperar durante sesenta segundos».

Verdeliss se ha mostrado ilusionada con su participación en la Behobia- San Sebastián y con ganas de quizá de llevarse la txapela de ganadora de la mítica carrera que en la pasada edición se llevó Mireia Guarner, con un tiempo de 1h14:04.

Pero no solo hace maratones Verdeliss, que tiene actualmente 39 años y suma 1,4 millones de seguidores en Instagram. En mayo, en Sotillo de Adrada (Ávila), se proclamó campeona de España absoluta de los 100 kilómetros en ruta con un tiempo de 7h59:30, por lo que también puede decirse que el ultrafondo no se le da nada mal. De hecho, este triunfo le abre incluso la puerta a la posibilidad de ser internacional con la selección española en el futuro. Esto es algo que ya logró Ruth Unzu, su hermana. Llegó a ser campeona de España de pentatlón.

El entrenador de Verdeliss: su padre

La vinculación de su familia con el mundillo atlético es enorme. A Estefi le entrena su padre, Fernando Unzu, un reputado técnico en Navarra y con quien han empezado su andadura deportiva decenas de jóvenes que han acabado consiguiendo buenos resultados. Su madre, Marta Ripoll, también ha estado vinculada e incluso ha formado parte de la Federación Navarra.

Verdeliss, que practicó atletismo hasta los 18 años (de ahí que asegure que está «disfrutando mucho de esta resucitada etapa atlética»), fue madre por primera vez a los 20. Junto a Aritz Seminario, que era el que hacía antes maratones (y aún a día de hoy sigue compartiendo momentos atléticos en ocasiones con su mujer), ha tenido otros siete. El mayor tiene 19 y la menor, tan solo dos. Estando embarazada de su séptimo hijo, participó en Gran Hermano VIP (2018), momento en el que su popularidad aumentó, aunque ya era conocida en redes sociales.

En 2008, abrió un canal de YouTube en el que compartía su vida, momentos junto a su familia. Poco a poco fue ganando seguidores. Después llegó a Instragram, donde ha pasado de subir contenido relacionado con su vida familiar a centrarse más en sus retos deportivos y en su propia marca de cosmética.

Temas

Verdeliss