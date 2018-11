Los rostros más populares también se emocionan Mikel Alonso, Xabi Alonso y Xabi Prieto, ayer antes de comenzar la carrera. / JOSÉ MARI LÓPEZ Varios participantes conocidos por el numeroso público disfrutan con mucha intensidad pese a estar acostumbrados a triunfar en otros grandes escenarios GARAZI REZABAL SAN SEBASTIÁN. Lunes, 12 noviembre 2018, 06:58

Lágrimas, sonrisas y caras de satisfacción. La 54 edición de la Behobia-San Sebastián contó ayer, como de costumbre, con una gran dosis de emociones. Cada participante, con sus propios objetivos, vivió la ya mítica carrera de forma única y, para muchos, «indescriptible». Da igual que el 'runner' fuera anónimo o una celebridad. Los más de 20 kilómetros no dejaron indiferente a nadie.

Los famosos, acostumbrados a grandes escenarios, platós, campos o carreras, también vivieron la experiencia Behobia-San Sebastián con intensidad. Una vez pasada la meta, todos se mostraron satisfechos por haber formado parte de este gran certamen deportivo y no dudaron en compartir sus sensaciones.

Pulllita de Alonso a Prieto. La de este curso era la segunda Behobia consecutiva para el extxuri-urdin. El de Tolosa confesó que «este año he estado más fundido, hemos entrenado menos y me ha costado más». Aun así, Xabi, con un tiempo de 1h27:47, estaba satisfecho porque «al final lo importante es acabar disfrutando y sufriendo». Al ser preguntado por el excapitán de la Real, que no llegó a meta junto a él, aprovechó para echarle una pulla a su amigo: «Xabi puede apretar un poquito más, ha sido de ritmo caribeño tanto jugando y como en la carrera».

Prieto muestra su cara más solidaria. Aunque en la salida estuviera con Xabi y Mikel Alonso, Prieto llegó a meta una hora y siete minuto más tarde (2h34:19) que los hermanos. Por las alusiones a su «ritmo caribeño», el exnúmero diez no tuvo otra que darle la razón a Alonso. «La verdad es que hemos ido muy despacito hoy, pero el objetivo no era ir mirando el cronometro, ni competir. El objetivo era apoyar la iniciativa #Behobiamediopulmon. Hemos disfrutado un montón». A diferencia de sus antiguos compañeros de vestuario Mikel y Xabi, que también apoyaron la iniciativa, Prieto optó por correr junto a personas que sufrieron cáncer de pulmón y ahora solo disponen de uno, olvidándose de batir ninguna marca.

Mikel Alonso debuta en la Behobia. Este año Xabi Alonso estuvo acompañado a lo largo de todo el recorrido por su hermano Mikel, que se estrenaba en la carrera. «Cuando estás acostumbrado a sprints cortos cuesta correr largas distancias, por lo que no queda otra que entrenar. Así lo he hecho y se ha notado», apostilló Mikel , que aparentaba estar más fresco que su hermano al llegar a meta. Parece que al exblanquiazul es el atleta de la casa y que le ha gustado la experiencia. Todo apunta que en un futuro no muy lejano se dejará ver en alguna maratón, aunque todavía no lo quiso confirmar: «Por ahora estoy contento, me ha gustado mucho esta carrera, pero ya se verá. Un maratón son palabras mayores».

Mikel Erentxun bate su marca. El artista volvió ayer a vivir la experiencia de la Behobia, aunque esta vez alcanzando «una marca que en mi vida pensé que podía conseguir». El cantante que llenó la zona Verde el pasado Heineken Jazzaldia dejó el micrófono, se ato las zapatillas y, siguiendo las directrices de Chema Martínez, consiguió un tiempo de 1h20:31. «Chema me ha ayudado en todo momento a conseguir este logro».

Benegas, Garde y Erentxun se hacen un 'selfie' con un fan

Chema comparte esfuerzos. El veterano corredor de la Behobia, que cuenta con cuatro txapelas, fue la mano derecha de Erentxun a lo largo de todo el recorrido. En esta ocasión el madrileño no fue a por la victoria, pero eso no hizo que disfrutara menos de la carrera: «He podido vivir la carrera desde otro punto de vista compartiendo esfuerzos con Mikel. Me ha gustado mucho. Además, he hecho que el donostiarra vaya al límite»

Raúl Gómez. El mediático Raúl Gómez (1h:32:28), más conocido como 'Maraton Man', tampoco se perdió la carrera. Esta vez quiso correr rápido. Era su tercera ocasión consecutiva en la salida de la Behobia y se lo volvió a pasar en grande. «La idea era ganar la txapela, pero no ha podido ser porque me he parado a comer unos pintxos», bromeaba el presentador. «Ha sido la vez que más rápido he corrido. Pero eso es lo de menos. A esta carrera hay que venir sí o sí. Yo no sé qué tiene pero bufff...», seguía tras cruzar la línea de meta del Boulevard. «En mayo espero a mi hija; esperemos que salga corredora. Aunque le dejaremos elegir».

Cristina Mitre, feliz «acompañada». La conocida periodista y 'runner', que realizó un tiempo de 1h34:12, confesó haberse sentido «muy a gusto, sobre todo estando rodeada de tantas mujeres ya que me siento menos sola». «En las carreras de 10 kilómetros o inferiores no es extraño encontrar corredoras, pero a partir de los 11 la participación femenina baja considerablemente. Es una gozada ver cómo la Behobia-San Sebastián es una excepción». No era la primera vez que la periodista participaba en el certamen. «En el 2013 también participé y fue una experiencia horrorosa. Me alegra poder decir que me he reconciliado con esta carrera y que ha sido una experiencia maravillosa».

Carles Castillejo, uno más. No quería destacar, solo participar junto al gentío en «una de las carreras más bonitas que uno puede realizar». Castillejo llegó a meta con los ojos rojos, sin poder pronunciar una palabra. Llorando. El 25 de julio sufrió un accidente del que pudo salir muy mal parado, pero la vida le sonrío y ayer pudo volver a San Sebastián. «Quiero agradecer a la vida, a mi mujer y a todas las personas que hacen posible la Behobia. Esta carrera me ha dado mucho». Castillejo lució un dorsal muy especial con un mensaje de agradecimento.