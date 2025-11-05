Recorrido completo de la Behobia - San Sebastián 2025 Al igual que en la anterior edición, los atletas trazarán 200 metros más de lo habitual debido a las obras cercanas a la salida

Álvaro Vicente San Sebastián Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:58

El recorrido de la Behobia - San Sebastián de este año está conformado por 20.196 metros sobre los que deberán correr todos los participantes que busquen la meta en el Boulevard donostiarra. Son 200 más, al igual que el año pasado, debido a las obras que se están ejecutando en la zona de Ventas. Los corredores populares tendrán que tomar la avenida Letxunborro ya que el puente de la avenida de Elizatxo, en Ventas, ha sido derribado y la zona está en obras así que, al igual que el año pasado, la carrera tendrá que ir por esa avenida de forma provisional.

Será en el kilómetro 4 cuando los atletas tengan que salirse del recorrido habitual para desviarse por la zona de pabellones. Es una zona en bajada antes de llegar a la rotonda de los Bomberos desde donde ya empieza a picar hacia arriba buscando el alto de Gaintzurizketa.

En total son más de 27.000 los inscritos con los que contará la Behobia-San Sebastián. El CD Fortuna, organizador de la popular guipuzcoana, se ha visto obligado a reducir los participantes en los últimos años debido a las obras en la infraestructura ferroviaria pero confían en que en 2026 puedan volver a los 30.000 inscritos. «Dependemos de los servicios públicos ferroviarios para garantizar que los corredores puedan llegar a la línea de salida. Y parece que ya estamos ante la última fase de las obras. Este año, de hecho, el servicio va a ser mejor que el de 2024, con mayor capacidad. Confiamos en que el año que viene podamos volver a 30.000 inscritos».

La prueba arrancará a las 9.30 horas con el pistoletazo de salida para los deportistas en handbike y silla de ruedas. Cinco minutos más tarde será el turno para los rollers. Y los atletas de nivel partirán a las 9.55 horas en el caso de las mujeres y a las 10.00 en el de los hombres. La última salida será a las 11.35.