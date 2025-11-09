Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Raúl Celada a su llegada como ganador de la Behobia-San Sebastián.
Raúl Celada a su llegada como ganador de la Behobia-San Sebastián. Morquecho

Raúl Celada: «Me dijeron que era la mejor carrera del mundo y no podía fallar»

El leonés ganador de la 60 edición de la Behobia subraya el ánimo del público y se marca el reto de batir el récord de Alberto Juzdado

A. A.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

El leonés Raúl Celada ha grabado este domingo su nombre en el palmarés de la Behobia-San Sebastián. Con un crono de una hora, un minuto y 28 segundos, Celada ha saboreado lo que es imponerse en una de las carreras populares más importantes del calendario. «Es un orgullo ganar aquí. Esta mañana me han dicho que era la mejor carrera del mundo, y no podía fallar», ha confesado tras levantar los brazos en el Boulevard donostiarra.

Celada tenía clara la estrategia, aunque el ataque de Iraitz Arrospide junto antes de sus previsiones le ha tensado un poco. «Tenía en mente el Alto de Miracruz. Iraitz ha atacado un poco antes, se nos ha ido unos 150 metros pero le he podido coger al final de la subida. Luego le he dejado y he podido disfrutar», ha explicado el atleta de Bikila.

El leonés confiesa que «en los 18 años que llevo corriendo» no ha visto una carrera igual a la Behobia. «El público lo hace especial. Lo vive y te hace subir y correr», ha señalado.

El ganador de la 60 edición de la Behobia ya ha apuntado la fecha de la siguiente edición en el calendario y se marca un reto: «Ojalá vuelva el año que viene y pueda ir a por el récord de Alberto (Juzdado)». Los 59:16 que llevan como mejor marca desde 1996. Palabras mayores.

