Running Las tres mejores carreras para preparar la Behobia-San Sebastián Llegar a la Behobia-San Sebastián bien preparado es fundamental. / Arizmendi Antes de la gran cita del domingo 11 de noviembre, a modo de entrenamiento, el corredor puede participar en diferentes carreras populares en Gipuzkoa IKER MENDIA Jueves, 20 septiembre 2018, 10:58

Llegar a la Behobia-San Sebastián bien preparado es fundamental. Hay que entrenar mucho y bien, porque correr los 20 kilómetros (y no llanos) de la carrera popular que este año se celebra el domingo 11 de noviembre no es tarea sencilla si no preparas la prueba, además de ser incluso peligroso.

Una de las mejores formas de estar a punto para correr la Behobia-San Sebastián es participando previamente en otras pruebas de menor distancia; irás preparando al cuerpo para el reto de la Behobia-San Sebastián. Y sentirás lo que es ponerte un dorsal.

Por esta razón, te ofrecemos el top 3 de carreras populares para preparar la Behobia-San Sebastián. Todas ellas se celebran en Gipuzkoa durante las semanas previas a la gran cita del atleta popular.

Primera experiencia Memorial Josetxo Imaz

Diez kilómetros con alguna que otra cuesta por el Goierri. Una opción perfecta si no quieres sentirte agobiado, ya que no se suele llegar al millar de inscritos. Con salida y llegada en Ordizia, pasando también por Beasain y Lazkao, el 30 de septiembre podrá comenzar tu preparación competitiva para la Behobia-San Sebastián.

Participantes en la última edición del Memorial Josetxo Imaz. / Txindoki

Otros diez kilómetros Cross 3 Playas

Otra buena opción para llegar a tope a la Behobia-San Sebastián. Son diez kilómetros por las calles de San Sebastián, disfrutando de la ciudad y del buen ambiente, y combinando tramos de carretera con aceras. Una maravilla si el tiempo acompaña. Este año, el Cross Grupo Delta 3 Playas se disputa el domingo 14 de octubre, es decir, un momento perfecto para correr si también has participado en el Memorial Josetxo Imaz.

Participantes en la cita donostiarra, que este año se disputa el 14 de octubre. / Cross 3 Playas

La puesta a punto definitiva Clásica 15K

Es la puesta a punto definitiva si vas a correr la Behobia-San Sebastián. En la Salto Systems Clásica 15K de San Sebastián podrás probar tu estado de forma real solo tres semanas antes de la Behobia. Este año se disputa el 21 de octubre (también hay una carrera de cinco kilómetros) por las calles de San Sebastián, con salida en Amara y llegada en el Miniestadio de Anoeta. Corriendo 15 kilómetros sabrás si todo está en orden para que afrontes el reto de la Behobia-San Sebastián.

Salida de la edición del año pasado. / Clásica 15K

Sea cual sea tu opción de cara a la Behobia-San Sebastián (estas que ofrecemos o cualquier otra), recuerda la importancia de llegar preparado al 11 de noviembre.