El orgullo de correr con la camiseta de la Behobia

Se acerca una nueva edición de la Behobia-San Sebastián y, como cada año, las aceras de diferentes localidades de Gipuzkoa se llenan de corredores ... que preparan la reina de las populares del próximo domingo. No todos lucen camisetas de la carrera, pero lo cierto es que sí que lo hacen muchos de los afortunados que cuentan con uno de los codiciados dorsales que se agotaron en cuestión de horas. A fin de cuentas, se sienten orgullosos de poder decir que son 'behobianos'.

«La Behobia también es algo nuestro. Es nuestra carrera, la de los guipuzcoanos. Y es una prueba que, yo al menos, tengo marcada en el calendario. Otras las hago de vez en cuando, pero esta no me la quiero perder por nada en el mundo», afirma Ángel González. El irundarra no falla desde 2013, cuando empezó a correr regularmente al cumplir cincuenta años. «Dije: es ahora o nunca. Y me lancé. La carrera pasa por delante de mi casa y siempre había tenido ese gusanillo, pero es que correr no me llamaba la atención demasiado. La Behobia, en cambio, sí».

Para el bidasotarra es un «orgullo» poder decir que es «'behobiano'». Y por eso suele «salir a entrenar con camisetas de diferentes ediciones». De hecho, González tiene la costumbre de salir en la Behobia cada año con la camiseta de la edición anterior. «Así es más fácil verse en fotos, porque con la del mismo año salen miles de corredores».

El irundarra explica que, cuando entrena y se cruza con otros corredores, siempre saluda. «Y si van con camisetas de la Behobia nos identificamos. Recuerdo cómo cuando corrí en Sevilla, por Triana, me empezaron a gritar 'Aupa Behobia' al verme con la camiseta de la carrera».

«La Behobia también es algo nuestro y me siento orgulloso de salir a correr con camisetas de ediciones diferentes»

Hace unas semanas, a través de sus redes sociales, compartió el siguiente mensaje: «¿Vas a correr la Behobia-San Sebastián de este año? ¿Te apuntas a la iniciativa? Hoy he salido a correr con mi camiseta de la Behobia de 2019. Durante el recorrido me he cruzado con otros corredores y corredoras que también corrían. Entre ellos algunos también llevaban camisetas de ediciones anteriores. Nos hemos sonreído y saludado al cruzarnos. Todos sabemos que la Behobia está cerca. Todos lo tenemos en la cabeza. Es bonito. He decidido que, desde hoy y hasta el día de la carrera, todos mis entrenamientos serán con camisetas de la Behobia de ediciones anteriores. ¿Te apuntas a la iniciativa?». No fueron pocos los que le comentaron la publicación agradeciéndole la idea.

Elásticas de las más de dos décadas en las que Adidas fue el patrocinador técnico de la carrera (algunas muy coloridas), de Luanvi (la del pirata y el mapa del tesoro fue un éxito)... y la morada y verde de Joma (con ese mensaje de '50/50 Egin dezagun posible - Hagámoslo posible') de este año se ven entre los miles de corredores que suman y suman kilómetros de entrenamiento durante estos días previos a la Behobia.

Por el mundo

Las camisetas de la Behobia se ven aquí y en Cataluña principalmente, aunque prácticamente en cualquiera de las carreras populares multitudinarias que hay en cualquier rincón del mundo se puede llegar a ver al menos una.

Juan Carlos Arregi, una de las liebres de la popular guipuzcoana, correrá hoy el maratón de Nueva York con la elástica de Donostiarrak, su club, pero, eso sí, tiene una buena costumbre. «En todas las ciudades a las que voy siempre entreno con la camiseta de la Behobia. Es una tradición». La semana pasada también lució la elástica de este año en Washington.

A unos cuantos miles de kilómetros de allí, en la coqueta Teruel, Carlos Bronchal se encarga de lucir con orgullo las dos camisetas Luanvi de la Behobia que tiene. «Cuando me ven siempre me preguntan a ver si he corrido la carrera. Y me encanta poderles decir que sí. Cualquier corredor de aquí conoce la carrera y son muchos los que quieren ir a disputarla». Él también es 'behobiano' y se muestra encantado de que sus paisanos vean que ha participado.

«Siempre entreno en las ciudades a las que viajo con las camisetas de la Behobia. La de este año ya la estrené en Washington»

Como él, la cántabra Pilar Gómez. «A mí me han llegado a preguntar a ver si tengo enchufe o algo para poder conseguir un dorsal. Diría que la Behobia-San Sebastián es de las carreras más famosas por aquí».

«Yo tengo varias camisetas de la Behobia. La que más me gusta es la blanca de Adidas con el arcoíris. En prácticamente todas las carreras en las que participo, unas diez al año, me regalan camisetas. Pero la de la Behobia siempre es especial. El año pasado salí en la carrera de fin de año de Barcelona (Cursa dels Nassos) con la blanca que comentaba antes», asegura la catalana Marta López, otra de las participantes que no duda en presumir de sus aventuras en la reina de las populares.

Para «ocasiones especiales»

«Yo tengo bien guardada la de la edición del centenario (2019), que fue negra con toques dorados. Recuerdo que mi primer entrenamiento tras el confinamiento fue con ella. Y aquellos días en los que la gente volvía a correr fuera de casa la vi bastante», cuenta el donostiarra Jon Ruiz. «También la utilicé cuando debuté en maratón, en Madrid. Ocasiones especiales, supongo. El resto de camisetas de la Behobia no las guardo con tanto cariño, aunque sí que me gusta más salir con ellas a entrenar que con otras. A fin de cuentas, esta carrera tiene algo diferente. Y entre corredores nos animamos si nos vemos con ella puesta, sobre todo ahora que está cerca una nueva edición».

¿Quién no ha visto correr a alguien durante estos últimos días con una camiseta de la Behobia? Basta con mirar un poco. No hace falta buscar demasiado... Son 'behobianos' orgullosos de su carrera, de la de todos.