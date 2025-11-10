El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián La carrera volvió a ser un éxito de participación y llegaron a la meta del Boulevard 26.299 atletas, el 99,3% de los que salieron en Behobia

La Behobia -San Sebastián 2025 volvió a resultar un éxito de participación y de implicación, tanto de los atletas participantes como de los cientos de personas que se acercaron al circuito a animar a sus allegados y a los valientes dispuestos a recorrer los 20 kilómetros de la prueba. Ganaron el leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Kathy Tisalema, corrió hasta el nuevo alcalde de Donostia - San Sebastián, Jon Insausti, se estrenó la ultrafondista e influencer navarra Verdeliss y Álex Roca, maratoniano con una discapacidad del 76%, dio otro ejemplo de superación al alcanzar la línea de llegada. Pero los importantes fueron todos, los 26.128 corredores que llegaron al Bouleverd tras patear el trayecto desde Behobia.

Es increíble el porcentaje de participantes que pisaron la línea de meta de entre los que salieron de Behobia: un 99,3%. Comenzaron la prueba 26.299 atletas, de los 27.981 que había inscritos y tenían dorsal. Y salieron en la cámara de la llegada esos 26.299. Además, fueron 8943 las mujeres participantes, un 34% del total, nuevo récord histórico.

Hubo 171 participantes que no lograron el objetivo porque se retiraron y otros 918 que, pese a disponer de dorsal, llevar su chip correspondiente y alcanzar la meta del Boulevard no figuraron en la clasificación final de la Behobia - San Sebastián 2025. La razón es que fueron descalificados por la organización de la carrera. Según pudo confirmar DV, el motivo de la descalificación fue el mismo en todos los casos: salieron antes del horario que tenían establecido.

No se trata de una situación inusual, ni mucho menos, ya que sucede todos los años. El año pasado fueron 958 los corredores que se quedaron al margen de los registros. Cada atleta tiene asignada una hora de salida en función de los tiempos que ha realizado en ediciones anteriores y que conoce a la perfección, consciente de que saltársela trae como consecuencia la descalificación. Pero todos los años hay quienes anticipan su salida porque se les hace larga la espera, porque su grupo habitual de compañeros parte antes o porque no quiere tener que sortear a demasiados corredores para alcanzar sus objetivos.

El reglamento de la Behobia - San Sebastián lo deja claro y además cada corredor sabe lo que hay que hacer porque en su propio dorsal figura su hora de salida. Además, en la revista digital que envían al correo electrónico de cada atleta se señala nítidamente que adelantar la hora de salida supone el castigo de la descalificación . «Hay 19 grupos de corredores en salida y la información de horario de salida de cada grupo viene definida en el dorsal. Salir en un horario anterior al que figure en el dorsal será motivo de descalificación», establecen los organizadores en su normativa. «Los lectores de chip tomarán nota del paso de los atletas que salgan antes de su hora», recuerda. De esta manera, cada corredor conocerá su tiempo exacto en el momento en el que rebase la meta del Bouleverd. «Por el contrario, no hay sanción por salir en un horario posterior al que corresponda (por ejemplo, para compartir carrera con amigos inscritos con otro color de dorsal)», recuerda.