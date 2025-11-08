Luci, la abuela que se prepara para la Behobia - San Sebastián: «Llevo todo el año preparando la carrera» La cuenta 'Adopta Un Abuelo' ha subido un divertido vídeo en el que Luci explica cuáles son las claves para prepararse para la popular carrera donostiarra

M. S. Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:56 Comenta Compartir

«Llevo todo el año preparando la carrera. Cuestas, series, tiradas largas», cuenta Luci, en el último vídeo subido por la cuenta 'Adopta Un Abuelo', en el que explica cuáles son las claves para prepararse para la Behobia - San Sebastián.

«Voy bien preparada, estoy motivadísima. Geles, sales, carga de hidratos», bromea Luci en el divertido vídeo grabado en el parque de El Retiro y subido por la cuenta 'Adopta Un Abuelo', un programa intergeneracional de compañía para personas mayores que se encuentran en riesgo de soledad.

«Camiseta técnica, malla de compresión y zapatillas con amortiguación. 450 euros me he dejado con la tontería. Llevo la pensión puesta y unos calcetines bien cantosos», dice Luci en el divertido vídeo de Instagram que acumula casi 500 mil reproducciones.

Personas mayores escuchadas y acompañadas

«Si no estás en Strava, es como si no corrieras. Soy la reina del kudos, chaval», bromea Luci sobre la famosa aplicación de atletismo, ciclismo y senderismo que permite a los usuarios registrar sus datos de ruta, distancia y duración.

Y es que la cuenta, que suele subir este tipo de vídeos para dar a conocer programa, cuyo objetivo es conseguir que los más mayores se sientan escuchados, acompañados y queridos mientras que los jóvenes aprenden valores y experiencias de vida.

«Os veo en la Behobia chavales», dice Luci al final del vídeo sobre la carerra que se celebrará mañana desde las 9.30 horas y a la que se han inscrito más de 27.000 personas.