La fondista Begoña Zuñiga posa en Behobia, donde vive, con uno de los trofeos que consiguió en su gran carrera como atleta

Karel López Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Cuando alguien consulte el palmarés de la Behobia-San Sebastián, siempre verá que Begoña Zuñiga fue la primera vencedora femenina de la carrera. En 1979, «cuando ver correr a mujeres era aún algo raro para muchos», esta fondista nacida en Abárzuza (Navarra, cerca de Estella) y formada atléticamente en Gipuzkoa fue, con un crono de 1h21:01, la más rápida en llegar a la línea de meta. «Fuimos unas pocas las chicas que salimos. Ahora es otra historia. Y es precioso ver cómo tantas y tantas mujeres se animan».

Por suerte, algo ha cambiado desde aquella época en la que atletas como Zuñiga recibían comentarios tales como el que recuerda la tres veces vencedora de la Behobia (1979, 1981 y 1987). «Cuando corría y entrenaba cerca de los caseríos, por Ibarla (Irun), me llegaron a decir que me fuera a fregar, que a ver qué hacía corriendo».

No fue junto a la frontera donde Zuñiga comenzó a correr, aunque sí donde dio su gran salto atlético. «Vivíamos en Navarra y a mi aita le mandaron a trabajar a Mondragón. Yo empecé a estudiar en la escuela profesional. Allí, un día, mientras estábamos en clase, un hombre nos dijo a las chicas que el domingo haría una carrera y que las seis primeras clasificadas podrían entrar en el equipo de atletismo. Y me presenté en la pista de arena que había. No gané, pero conseguí que me cogieran, que era lo que quería».

Ampliar Begoña Zuñiga (a la izquierda) junto a Belén Azpeitia, en pleno esfuerzo por las calles de Donostia Kutxateka

Así empezó su vinculación con el atletismo. «Solíamos ir a Bergara también a entrenar, en tren, los domingos. A mi padre le mandaron a Irun a trabajar cuando yo tenía 18 años. Y allí estoy desde entonces. Recuerdo que no había mucho atletismo por aquel entonces en Irun. Me extrañó. Me hablaron de Sarriegi. Yo me presenté en la tienda de electrodomésticos que tenía y fue con él con quien empecé en Irun. Después entrené con Olamusu. Me metieron en la selección española y competí en el Cross de las Naciones, una especie de Campeonato del Mundo. Fui campeona de España de medio maratón y fui a un Mundial únicamente femenino que se disputó en Londres. Fue muy bonito».

«Me hice famosa»

Zuñiga fue una de las primeras mujeres atletas que destacó en Euskadi. Y, aunque sumó muchas victorias, fue la conseguida en la Behobia la que, según ella, le catapultó. «Me hice famosa. Las tres que gané fueron especiales, pero me quedo con la primera, con la de 1979. Éramos muy pocas mujeres. Me animaron a correr la primera edición (la Behobia regresó aquel año y fue el primero con participación femenina). Era la novedad y, además, la salida la tenía al lado de mi casa».

«La verdad es que no me acuerdo quién quedó segunda. Yo sé que solía correr con María Luisa Irizar y con Rosi Talavera, entre otras, pero en aquella primera edición no estuvieron. Si no me acordaría». De aquella primera Behobia moderna, la fondista nacida en Navarra en 1951 recuerda que ya había «mucha gente aplaudiendo. No como ahora, pero ya había zonas en las que el público te llevaba. Yo me venía arriba cuando sentía cómo me animaban».

Ahora no puede correr por problemas en las rodillas, aunque asegura que, «si pudiera, le encantaría estar en la línea de salida». Sigue viviendo en Behobia, muy cerquita del punto del que parten los casi 30.000 participantes, aunque Zuñiga prefiere ver la carrera «desde el paseo Colón. La veo desde allí normalmente. Se me sigue poniendo la piel de gallina cuando pasan los atletas por Irun».

Ampliar Begoña posa con dos de los muchos trofeos que ha logrado como atleta de élite.

«Corrí catorce veces. La disfruté mucho. Muchísimo diría. Es una carrera dura, aunque yo creo que antes, cuando se iba por Lezo, era bastante más complicada y exigente», recuerda esta mujer que sigue la actualidad del atletismo, no solo del mundo popular. Hoy volverá a salir a la calle para vibrar con la Behobia, la carrera en la que en 1979 hizo historia. Zuñiga siempre será la primera campeona.

La reina, y tiene pinta de que será por muchos años, es María Luisa Irizar. Fue la segunda ganadora de la carrera en 1980. Tras aquel triunfo, la fondista guipuzcoana sumó otros seis (1983, 1984, 1985, 1993, 1994 y 1995). Ningún atleta, ya sea hombre o mujer, tiene tantas victorias como ella. Es más, salvo la canaria Aroa Merino, ganadora en 2016, 2017 y 2018, ninguna mujer ha sumado tres triunfos consecutivos. Ella lo logró en dos ocasiones.

Hasta 1986, cuando se impuso la marroquí Aytnier, todos los triunfos tuvieron label guipuzcoano. Desde 2013, cuando la campeona fue Claudia Behobide, no lo consigue ninguna atleta local. Los últimos tres triunfos (Cristina Silva en 2022, Laura Rodríguez en 2023 y Mireia Guarner en 2024) han sido catalanes. ¿De dónde será el de hoy?

Reporta un error