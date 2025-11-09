Lachgar no lo va a tener nada fácil para sumar la cuarta

La carrera de las ilusiones alcanza el segundo domingo de noviembre, como de costumbre, su 60ª edición. 27.981 corredores y corredoras tienen hoy una ... cita con el asfalto guipuzcoano en la siempre atractiva Behobia-San Sebastián, la reina de las carreras populares. Y entre tanto participante que sueña con alcanzar la meta y superarse, este año se presentan dos pruebas de élite, la femenina y la masculina, que se antojan francamente interesantes. Las txapelas están caras. Y eso que la organización ha dicho no, que no quedan más dorsales disponibles, a atletas de nivel que han querido inscribirse a última hora... La Behobia es otra historia.

Chakib Lachgar, el actual rey con tres triunfos en las últimas cinco ediciones disputadas, aspira hoy a convertirse en el primer hombre guipuzcoano en ser tetracampeón de la Behobia. Juan Mari Garin, tres veces ganador entre los años 80 y 90, seguirá con atención la carrera. Su favorito es Chakib. ¿Le superará? No lo tendrá nada fácil este todoterreno que, en 2023, protagonizó una de las mayores gestas que se han visto en esta prueba, bajando de la hora (59:56) por primera vez desde que no se pasa por Lezo y sí por el centro de Errenteria, donde tanto disfruta él.

20,196 kilómetros tendrán que completar tanto Chakib como el resto de los participantes, que con las siempre habituales bajas de última hora se espera que sean alrededor de 25.000. Frente a esta leyenda de la Behobia (haga lo que haga a partir de ahora ya lo es), que en septiembre tuvo que parar por una infección pero que ya está recuperado y con ganas de batallar, buenos nombres.

Iraitz Arrospide sabe que lo tendrá complicado para subir a su quinto podio en la carrera. Es consciente de que el nivel es más alto este año, con nombres como el de Asier Calahorra (madrileño que hizo 1h02 en medio maratón hace dos semanas), Abdenasser Oukhelfen (actual subcampeón de España de medio maratón y a quien Chakib derrotó este año en los 21,097 kilómetros de Varsovia), Raúl Celada (leonés que ha llegado a ser internacional con España y que, tras haber sido sancionado por posesión de sustancias prohibidas en 2023, vio cómo el TAD anulaba su suspensión), el olímpico uruguayo Nicolás Cuestas o el catalán Xavier Badía.

Por cierto, una de las características más destacables de Chakib es su gran velocidad final al venir del mundo de la pista y del 1.500, pero, ojo a sus rivales de este año, ya que Badía, Celada y Oukhelfen ya saben lo que es bajar de ocho minutos en los 3.000 metros, algo francamente complicado y que demuestra que también son atletas rapidísimos.

Eneko Agirrezabal, ganador en 2021, es baja de última hora por una molestia en el isquio de su pierna derecha.

Tesuri, la mujer a batir

Nunca ha corrido la Behobia-San Sebastián, pero la argentina María Luz Tesuri será hoy la mujer a batir, al menos si tenemos en cuenta que viene de correr hace tan solo dos semanas en 1h12:52 en el medio maratón de Valencia. De 32 años, es la plusmarquista de su país en 10 kilómetros en ruta (32:47 en Laredo) y 20 kilómetros (1h09:00).

Aunque ya ha llovido desde que corrió por última vez en 2015, la baza a favor de Elena Loyo quizás sea que conoce la dureza del recorrido. La alavesa, que llegó a ser campeona de España de los 21,097 kilómetros y que fue segunda hace un mes en el Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa, con la misma meta que la Behobia, participó en las ediciones de 2012, 2013 y 2015 antes de ser olímpica. Y subió en dos ocasiones al podio. Seguro que también está en esa pelea la ecuatoriana Katherine Tisalema, sexta la semana pasada en el Cross Internacional de San Sebastián, sobre 6.900 metros. Cuanto mayor es la distancia mejor rinde. Tiene 1h12:51 en medio maratón y 2h31 en maratón.

No al mismo nivel que el año pasado después de haber sido madre hace poco más de cuatro meses, pero en la línea de salida, luciendo el dorsal 1, estará la catalana Mireia Guarner. Entre las atletas guipuzcoanas destaca Maite Arraiza. La aragonesa Sara Benedí también quiere estar en la pelea. Diana Martín, medallista continental hace una década en 3.000 metros obstáculos y segunda en la Behobia de 2018, también estará sobre el asfalto.

El primer pistoletazo de salida sonará a las 9.30 horas, con los deportistas en silla y handbike. Después llegará el turno de los rollers (9.35). Y, tras ellos, la élite femenina (9.55) y la masculina (10.00). El único cajón saldrá de Behobia a las 11.35.

En directo en diariovasco.com

La carrera podrá seguirse íntegramente en diariovasco.com desde las 9.15 horas de hoy. Al frente de la narración estarán Antxon Blanco y Karel López, con los comentarios de Sara Villasante (segunda clasificada en 2023) y del experimentado atleta Sergio Román.

Se prestará especial atención tanto a la cabeza de carrera femenina como a la masculina, con las impresiones de los ganadores nada más cruzar la línea de meta del Boulevard.

Ampliar Una voluntaria del Fortuna entrega el dorsal a un participante en la carrera en la feria del Kursaal. Iván Montero

Desde ese mismo punto, Laura Chamorro entrevistará también a corredores populares que, una vez se haya decidido quiénes son los que se hacen con las txapelas, pasarán a ser los grandes protagonistas del directo.

Este periódico se vuelca con la Behobia, razón por la que, además de toda la cobertura que se dará en la edición de papel de mañana (crónica, impresiones, perfiles de los ganadores, declaraciones de populares, clasificaciones...), se hará un seguimiento especial en la web.