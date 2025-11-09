Kathy Tisalema: «El objetivo era ganar, me gustan las carreras con cuestas» La ecuatoriana se ha impuesto con un gran crono tras demarrar en el Alto de Miracruz

La sonrisa no le ha desaparecido de la cara a Kathy Tisalema desde que ha cruzado la meta del Boulevar donostiarra. La ecuatoriana ha logrado la victoria en categoría femenina en una prueba en la que se ha impuesto un ritmo espectacular desde la salida. «Éramos cuatro y analicé el grupo. Pensaba ir haciendo cambios de ritmo y la estrategia se dio», ha explicado Tisalema.

«El objetivo era la victoria. Las carreras con cuestas son lo mejor para mí. Un recorrido exigente», ha apuntado la ecuatoriana, que ya ha colocado su nombre en el palmarés de la Behobia. «Tenía pensado el cambio de ritmo de la última subida y eso me benefició», ha añadido, explicando el momento en el que ha dejado atrás a la keniata Noshin Kimuge.

Sobre el ambiente de la prueba, Tisalema no tiene dudas: «No esperaba tanta gente el toda la carrera. Te calman y te animan. Volveré el año que viene».