Behobia-San Sebastián Iván Fernández y Diana Martín debutarán en la Behobia-San Sebastián Diana Martín e Eivan Fernández correrán por primera vez la Behobia-San Sebastián El corredor gasteiztarra tendrá como principales oponentes en la Behobia- San Sebastián al catalán Jaume Leiva, ganador en 2012, y al guipuzcoano Iraitz Arrospide, tercero la pasada edición M.J. SILVANO Lunes, 29 octubre 2018, 12:01

Iván Fernández (Gasteiz, 1988) y Diana Martín (Martín, 1981) estarán en la salida de la LIV Behobia-San Sebastián que se disputará el 11 de noviembre con más de 30.000 participantes. La afición vasca ya tenía ganas de ver a este gasteiztarra correr en esta gran carrera del running popular. Todos los que comparten la pasión por este deporte guardan en su retina el último triunfo vasco que data de 1994 cuando el héroe de Azkoitia Diego García, fallecido en 2001, ganó la carrera con un tiempo de 1h01:34.

La calidad física de Iván Fermández le ha llevado a realizar marcas muy potentes como las 2 horas 12 minutos y 55 segundos en el maratón de Hamburgo erigiéndose como uno de los mejores fondistas del momento. En terrenos de campo a través Iván Fernández lleva nueve años sin bajarse del primer escalón del podio en el Campeonato de Euskadi de Cross superando al campeonísimo de Martín Fiz (5 txapelas), quien ha sido hasta el año pasado su guía y entrenador. El relevo lo ha asumido el urretxuarra Santi Pérez.

Ayer, en el ambientado y fantástico circuito del Medio Maratón de Valencia hizo un buen crono de 1h04:44. «La marca está demasiado bien. Querría que hubiera corrido más despacio», explicaba para este medio el técnico guipuzcoano.

Iván Fernández posee como mejor crono en esta distancia homologada de 21,097 kilómetros 1h03:51. «De momento va todo bien. Me he quedado contento con la carrera y la Behobia también encaja perfecta para mi gran objetivo que es hacer el 2 de diciembre el Maratón de Valencia».

Las abarrotadas gradas del Mintxeta A.T. jalearon efusivamente la enorme exhibición que protagonizó Iván en la edición del 2014 del Cross IAAF Juan Muguerza de Elgoibar donde corrió con el corazón dejándose la piel siendo quinto y el primer atleta europeo. «Me encanta correr en Elgoibar y Lasarte. Son la esencia del cross. Los aficionados pagan por ver atletismo y eso hay que recompensárselo».

Nuevo club, nueva etapa

Desde la temporada 2016-2017 defiende los colores del Club Atletismo El Prado. «El germen de este proyecto deportivo tiene una doble componente: la deportiva, por supuesto, pero también la de fomentar y difundir valores en la sociedad. El Parque de El Prado, en el corazón de mi ciudad, es donde antes preparó Martín Fiz y donde compartimos entrenamiento con miles de aficionados al atletismo de Vitoria».

Iván Fernández tendrá como principales oponentes al catalán Jaume Leiva, ganador en 2012, que también corrió en Valencia (1h02:29) y al guipuzcoano Iraitz Arrospide, tercero la pasada edición con un gran crono de 1h02:37. El barcelonés Carles Castillejo ganador de las tres últimas ediciones saldrá en esta ocasión a disfrutar. «Voy con el grupo de corredores que entreno. He estado lesionado y me ha sido imposible llegar bien para disputar la carrera. El gusanillo de la Behobia me ha hecho que vaya a correr. Quiero palpar desde otro enfoque la prueba».

Sus datos Iván Fernández nació en Vitoria el 10 de junio de 1988

Diana Martín también se estrena

La madrileña Diana Martín madre, entrenadora y trabajadora ofreció ayer una buena imagen en el medio maratón de Valencia donde finalizó la doce en 1h13:19 siendo la primera atleta española en cruzar la meta. «Me siento fenomenal. Es mi primer Nuevo reto superado».

Esta entregada fondista, dos veces olímpica (Londres 2012 y Río de Janeiro 2016) ha sido cuarta en el Juan Muguerza y tercera en dos ocasiones en el Cross Internacional de San Sebastián. «Soy una gran admiradora de estas dos grandes pruebas donde se respira atletismo por todos los sitios. En Gipuzkoa siempre se me ha tratado muy bien».

Sus datos Diana Martín atleta madrileña

La lanzaroteña Aroa Merino que ya suma dos triunfos en la prueba guipuzcoana (2016-2017) está en un buen pico de forma. Ya lo demostró en fechas recientes en el Medio Maratón de la Costa donde también ha ganado en sus dos ediciones. La última con una marca de 1h12:50. «La Behobia es una carrera de esas que apetece correr y hasta ahora no la he podido hacer. Amigos y amigas atletas me han hablado maravillas de esta prueba».