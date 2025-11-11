Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Leire, Unax, Iraitz y Kaila posan con los trofeos conseguidos por el atleta en la Behobia. Arizmendi

Behobia - San Sebastián

Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»

Combativo ·

El atleta villabonatarra, siempre con el apoyo de su familia en el Boulevard, sumó el domingo su quinto podio en la Behobia, una carrera que ama

Karel López

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

Su tercer puesto del domingo no fue el mejor de Iraitz Arrospide en la Behobia - San Sebastián, carrera en la que el ... fondista guipuzcoano de la Real suma ya cinco podios con dos segundos puestos y tres terceros. Con 1h101:46 tampoco consiguió su mejor crono (1h01:01 en 2019). Sin embargo, el atleta txuri-urdin siempre recordará la carrera de 2025. «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta. Fue el momento de mayor subidón en mi carrera deportiva».

