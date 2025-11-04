La Behobia-San Sebastián roza el 34% de inscripción femenina

La 60 edición de la Behobia-San Sebastián, la reina de las carreras populares ha sido presentada oficialmente este martes. La prueba, que se disputa ... este domingo, como siempre el segundo de noviembre, cuenta cada año con más mujeres entre los inscritos. Serán más de 9.000 por primera vez, un 33,86%. «inicialmente el porcentaje era del 35%, pero con los cambios de titularidad ha ido bajando», ha indicado Iñigo Etxeberria, coordinador de la carrera.

Esta era la edición señalada por la organización para alcanzar el 50% de inscripción femenina en base al proyecto que ya hace años lanzaron desde el C.D. Fortuna conocido como 50/50/25. Aunque no se haya alcanzado esa paridad aún, Etxeberria ha apuntado que «se seguirá trabajando para que se llegue pronto. Esperamos que el año que viene estemos en un 40% y, en 2030, podamos decir que ya hay un 50% de mujeres corriendo la Behobia».

El coordinador de la carrera también ha destacado que, «por primera vez desde 2019, habrá más de 7.000 guipuzcoanos en la salida. Dos tercios de los inscritos son de fuera de Euskal Herria. La franja de edad con más participantes es el que va desde los 26 a los 30 años. Los jóvenes se enganchan a la carrera». Ha confirmado que el año que viene habrá sorteo de dorsales (los habituales podrán apuntarse antes, tal y como adelantó este periódico) y que estarán en condiciones de volver a los 30.000. «Parece que las obras en el transporte ferroviario están en una fase bastante adelantada. El servicio de este año ya será mejor que el del pasado. Y confiamos en que el año que viene ya no haya obstáculos para volver a los 30.000 inscritos».

No habrá Behobia Txiki debido a las obras de remodelación del Miniestadio de Anoeta. 16.000 corredores y corredoras recogerán sus dorsales tanto el viernes como el sábado en el Kursaal. La prueba, como el año pasado, tendrá 20.196 metros y, entre los atletas a seguir, la organización ha destacado a Chakib Lachgar, Iraitz Arrospide, Elena Loyo, Sara Benedí, Diana Martín, Nuria Lugueros, Nicolás Cuestas, Asier Calahorra y la venezolana Edymar Brea (pendiente de si llega desde Venezuela).

El primer pistoletazo de salida será el domingo a las 9.30 horas (handbike y sillas). Los rollers saldrán cinco minutos después. La élite femenina, a las 9.50, mientras que la masculina saldrá a las 10.00 Y, el último disparo será a las 11.35. La Behobia-San Sebastián podrá seguirse en directo a través de la web de El Diario Vasco.