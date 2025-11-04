Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Presentación de la 60 edición de la Behobia-San Sebastián Lobo Altuna

La Behobia-San Sebastián roza el 34% de inscripción femenina

Aunque aún queda lejos ese 50% que la organización persigue, el porcentaje sube un año más en esta popular que reunirá a 27.981 participantes

Karel López

Karel López

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

La 60 edición de la Behobia-San Sebastián, la reina de las carreras populares ha sido presentada oficialmente este martes. La prueba, que se disputa ... este domingo, como siempre el segundo de noviembre, cuenta cada año con más mujeres entre los inscritos. Serán más de 9.000 por primera vez, un 33,86%. «inicialmente el porcentaje era del 35%, pero con los cambios de titularidad ha ido bajando», ha indicado Iñigo Etxeberria, coordinador de la carrera.

