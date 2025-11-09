Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alex Roca, emocionado tras llegar a la meta en Donostia.
DV

La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia

El deportista ha completado los 20 kilómetros de la prueba y ha mostrado su admiración: «Es la mejor carrera del mundo, gracias a la gente por regalarnos su domingo»

A. A.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:28

Totalmente K.O. pero con una emoción que no podía contener. Así ha finalizado Alex Roca, deportista con un 76% de parálisis cerebral y física, la Behobia-San Sebastián de este año. Acostumbrado a retos como correr maratones o hacer el Camino de Santiago en bici, Roca ha completado la prueba y ha llegado emocionado y con lágrimas en los ojos al Boulevard donostiarra.

«Creo que es la mejor carrera del mundo a nivel animación, solo puedo decir que gracias», confesaba en su llegada al Boulevard Roca, junto a su esposa Mari Carme Maza. Han corrido junto a los participantes del proyecto 'Correambmi', que toman parte en la Behobia acompañando a personas con diversidad funcional, entre ellos algunos que deben ir en silla de ruedas. «Ha sido un honor correr con ellos», destacaba.

Es su segunda Behobia-San Sebastián y seguro que no es la última para Alex, que ha agradecido a cada persona que les ha animado durante el recorrido. «No tengo palabras, la gente y la organización son increíbles. Gracias a todas las personas por regalarnos este domingo», señalaba en la llegada.

