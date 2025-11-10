El gesto del sufrimiento tras la Behobia - San Sebastián: Bajar las escaleras al revés Diego Méntrida, segundo clasificado en la prueba, terminó «destrozado muscularmente», tal y como pudo verse tras recoger su premio en la meta de San Sebastián

El triatleta madrileño Diego Méntrida se llevó el segundo puesto de la clasificación de la Behobia - San Sebastián, un logro que culmina una temporada exitosa. Sin embargo, el esfuerzo físico de la carrera fue tal que la recogida del premio se convirtió en una curiosa odisea, sobre todo cuando tuvo que descender del kiosko del Boulevard, el punto que acogió la entrega de premios.

Méntrida, que había parado el crono en 1 hora, 1 minuto y 42 segundos, admitió haber terminado «fatal», destrozado muscularmente, incluso peor que el año anterior. La dureza de la prueba le impidió moverse con normalidad, hasta el punto de que no podía subir ni bajar al podio sin ayuda. En declaraciones tras la prueba, mencionó que subir o bajar escaleras le suponía un «suplicio».

Para superar este doloroso desafío al descender del kiosko del Boulevard donostiarra tras recibir su galardón, Méntrida recurrió a un truco común entre atletas de resistencia que han llevado sus cuádriceps al límite: bajar las escaleras de espaldas. Esta técnica le permitió apoyarse más en los isquiotibiales, aliviando la carga de los cuádriceps, que estaban visiblemente afectados.

Sus amigos y compañeros, testigos de la escena, no tardaron en publicar un vídeo del momento en redes sociales. En la publicación, el grupo de apoyo de Méntrida escribió un mensaje de admiración: «Cuando te llamas Diego Méntrida puedes hacer lo que te dé la p. gana. Porque haga lo que haga, lo hará de corazón y lo hará de lujo. Más allá de sus éxitos deportivos, quién conoce a Diego sabe que este frente a un tío acojonante. Suerte conocerte, compartir tantos momentos, y tener en [su equipo] es un lujazo. Zorionak crack».

Diego Méntrida, una trayectoria ascendente

Diego Méntrida es un triatleta de élite y entrenador de resistencia originario de Madrid. Su formación académica incluye un doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha competido en el triatlón y duatlón desde muy joven, alcanzando el estatus de atleta de élite y representando a España en eventos internacionales. Entre sus logros deportivos se encuentran ser Campeón de España de Duatlón Sprint Sub23 y conseguir un Top 10 en el Campeonato de Europa de Duatlón. Además, ha participado como guía, logrando un 9º Puesto en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Méntrida ha cerrado lo que él mismo describe como su temporada más sólida, obteniendo el oro en el Campeonato de España de Media Distancia celebrado en Ibiza, justo unos días antes de lograr el segundo puesto en la Behobia.

El gesto deportivo de Méntrida en Santander

La trayectoria de Méntrida ha estado marcada por una fuerte ética, un compromiso con el juego limpio y con el bienestar del planeta. Su acto más reconocido internacionalmente ocurrió en el triatlón Ciudad de Santander en 2020, donde se detuvo antes de la línea de meta para permitir que su rival británico, James Teagle, recuperara el tercer puesto después de que este cometiera un error de ruta. Este gesto de deportividad dio la vuelta al mundo, siendo incluso alabado públicamente por el actor Will Smith. Dicha acción le valió importantes reconocimientos, como una Mención Honorífica de la ONU en su 75º aniversario, además del premio World Fair Play Awards Pierre de Coubertin 2020.