La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»

La Behobia - San Sebastián 2025 ha agotado todos sus dorsales, aunque hay mensajes que intentan engañar a los participantes más tardíos.

Miguel Ángel Jiménez, deportista de Portugalete, llevaba semanas detrás de un dorsal para que su pareja pudiera correr la Behobia-San Sebastián 2025. Él, que trabaja en una empresa que colabora con la popular guipuzcoana, consiguió una invitación hace ya tiempo. Sin embargo, no fue capaz de lograr a tiempo una inscripción para su mujer, con la que quería tener un detalle y poder correr junto a ella. Preguntó «a muchísima gente» y también publicó a través de sus redes sociales que quería comprar un dorsal. Sin embargo, cuando apareció la oportunidad de adquirir uno, resultó ser una estafa.

«Yo ya estaba desesperado porque veía que la fecha se acercaba y no conseguía el dorsal», admite Jiménez. «Tras muchos intentos, escribí en un grupo de Facebook relacionado con la Behobia y una persona me contactó mediante un mensaje privado». Fue el lunes por la tarde. «Aurora Verdugo se llamaba. Me decía que ella tenía un dorsal, que era de Madrid, que no podía correr por lesión y que me lo ofrecía por 50 euros», cuenta a este periódico.

«Me pidió que le hiciera un Bizum a nombre de Juan Carlos Conde Álvarez. Le dije que a ver cómo me garantizaba que me fuera a dar el dorsal y me empezó a decir que me fiara. Creí en su palabra, lo pagué y me empezó a poner excusas».

Ampliar Pantallazo del wasap entre el corredor y el presunto estafador.

La historia no acaba aquí. Después de hacerle el Bizum, tras unos minutos sin contestar, le volvió a escribir pidiendo 20 euros más por los «gastos de cambio de nombre». Jiménez ya vio que algo no iba bien. Por desgracia, el suyo no es el único caso. El vizcaíno denunció lo ocurrido a través del mismo grupo de Facebook, con el fin de que más gente no cayera en la trampa, y comenzó a recibir respuestas de otros corredores a los que este mismo perfil había contactado. Este y otros con el mismo modus operandi.

Denuncia del corredor de la Behobia - San Sebastián

Después de haber sido engañado, Jiménez asegura que acudirá a la Ertzaintza a denunciarlo. «No me gustaría que le pasara a más corredores que, como yo, estén desesperados por conseguir un dorsal». El propio deportista vizcaíno, tras contar lo ocurrido en el grupo de Facebook 'Behobia-San Sebastián', recibió el mensaje de, entre otros, un corredor que le ofrecía su dorsal, cambiando el titular del mismo a través de la web de la Behobia, pero teniendo que pagarle 30 euros extra...

Ampliar Parte de la conversación del corredor de la Behobia - San Sebastián.

Este año, la organización de la Behobia - San Sebastián ha puesto en marcha un nuevo sistema de cambio de titularidad. Ya son 3.000 los que lo han hecho. Es muy importante utilizar esta vía oficial, en la que el que vaya a vender el dorsal indicará el correo del comprador. Y este recibirá un enlace para inscribirse (tres días de validez). Tras hacer el pago, el vendedor recibirá, en un plazo máximo de dos meses, el dinero, excepto cinco euros en concepto de gastos de gestión.