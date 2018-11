Behobia - San Sebastián «Ha sido una edición redonda» Participantes de la Behobia, a su paso por Errenteria el domingo. / ARIZMENDI El director de la Behobia, Iñigo Etxebarria, considera un acierto haber llevado la feria a Ficoba «Mantenernos por encima de 30.000 inscritos es muy positivo cuando en nuestro entorno otras pruebas van a menos» M.J. SILVANO SAN SEBASTIÁN. Martes, 13 noviembre 2018, 07:23

La organización valora de forma «muy positiva» la LIV edición de la Behobia-San Sebastián, en la que se contabilizaron 33.853 inscripciones entre todas las modalidades que agrupa esta enorme prueba del running popular que este año ha puesto el acento en la presencia femenina.

Por quinta edición consecutiva el Club Deportivo Fortuna, organizador de la carrera, ha logrado sobrepasar la barrera de los 30.000 y eso es un dato que valoran dada la saturación del calendario atlético y la diversidad en la oferta deportiva.

Iñigo Etxebarria, director de la Behobia, hace para este periódico un análisis minucioso de los datos que deja esta edición. «La tendencia general en otras pruebas de nuestro entorno o de zonas limítrofes como Nafarroa, Araba o Bizkaia es descendente, así que mantenernos por encima de 30.000 es un dato que valoramos. Más de 3.000 txikis, 248 en la Gazte, 76 atletas con discapacidad y 214 rollers son números importantes. Como organización calificamos de redonda esta edición. El equipo ha funcionado muy bien y hemos tenido más voluntarios que nunca: más de 2.000. En la Gazte nos estamos planteando introducir algún cambio. Los números son todavía algo bajos. Pensamos que los jóvenes no se desplazan como antes. Quizás debemos cambiar el punto de salida y acercarlo más a la zona del Boulevard».

Colapso en el acceso a la feria

Una de las novedades ha sido el traslado de la feria desde San Sebastián a Irun, por donde han pasado 25.000 personas. El resultado fuera del recinto dejó algún que otro accidente de chapa y sobre atascos de consideración, algo habitual en este punto negro de la red viaria guipuzcoana. «Como recinto ha sido una mejora muy grande para la carrera. Sus dimensiones (5.000 m2) han permitido que haya muchos más stands y otras interesantes novedades que han gustado mucho a los visitantes. El punto flaco que le veíamos era sacar la Feria de la ciudad y trasladarla a una zona donde las infraestructuras para llegar en coche son ya complicadas. Hemos tratado de concienciar a la gente a utilizar transporte público, que ha funcionado muy bien como el tren -frecuencias cada quince minutos- o el Topo que deja al lado de Ficoba».

En momentos puntuales se produjeron importantes colas para acceder o salir del estacionamiento habilitado gratuitamente por la organización. «Nos consta que ha habido atascos por la cantidad de coches que entraban y salían de la Feria. Trataremos de reforzar la idea de viajar a Ficoba en medios de transporte colectivos. Lo que tenemos claro es que a día de hoy Ficoba cumple con las expectativas de la Behobia y no contemplamos la idea de trasladarla de lugar. Las instituciones de Irun se han portado muy bien y la mayoría de los que han pasado a buscar los dorsales han valorado la feria como un lugar muy adecuado en el cual se han sentido muy cómodos».

El ímpetu y acento que se ha puesto en la presencia femenina han sido otro rasgo por la que se ha caracterizado la carrera. Más de 7.500 mujeres se apuntaron a la cita del domingo, lo que viene a suponer que uno de cada cuatro dorsal lo portaba una corredora. En 1999 la cuota femenina representaba el 9,44% de los más de 9.000 registrados. En el 2010 donde se duplicó la participación con cerca de 21.000 inscritos, el porcentaje ya se situó en el 14,97%. Desde ese momento no ha dejado de crecer hasta situarse en un 24,48%. Cierto es, que aún hay un largo recorrido por hacer hasta llegar a lo que es el principal objetivo del proyecto 50/50/2025.

Triplicar las liebres femeninas de cuatro del 2017 a 13 en esta última edición, la camiseta oficial con la figura de una corredora, seguir apoyando planes de entrenamiento específicos para las mujeres en diversas localidades guipuzcoanos han sido algunas de las medidas que han impulsado.

Una de las guías fue la mundialista en los 100 kilómetros, Nere Arregi: «Me he quedado tan satisfecha que por un momento me he dicho que dejo la competición y voy a ir a todos los lados de liebre porque lo que he sentido es algo inexplicable».

La jornada festiva dedicada al público infantil, la 'Behobia Txiki', fue «exitosa», según destaca su responsable Dani Soliño: «Seguimos batiendo récord de inscripción. Se agotaron con mucha rapidez los 3.100 dorsales que habíamos previsto. Ya son doce ediciones y año a año se van sumando más».

El buen tiempo -20 grados y viento sur- facilitó la competición a los atletas en handbike y silla de ruedas. El donostiarra Fernando Michelena, presidente de Kemen, subraya que «todo ha salido perfecto».

Y en la Gazte, sus dos ganadores rebajaron sus mejores marcas. Por segundo año consecutivo vencieron el atleta de la Gimnástica de Ulía Enaitz Aginagalde (14:32) y la corredora del Tolosa Paula Del Pozo (16:47).