Clasificación oficiosa de la Behobia - San Sebastián 2025

El Diario Vasco Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:49 Comenta Compartir

La Behobia-San Sebastián 2025 ha vuelto a ser una fiesta en torno al atletismo. De hecho, más de 25.000 corredores han completado los 20 kilómetros que separan a la localidad fronteriza de la capital guipuzcoana en un ambiente marcado por la deportividad, la diversión y el gran ambiente.

Una vez terminada la prueba ya puedes consultar las clasificaciones oficiosas de los primeros corredores de la Behobia-San Sebastián, con los tiempos reales de cada corredor que ha llegado a la meta y no ha sido descalificado. A medida que avance la tarde iremos incluyendo más nombres en la clasificación

Además, si quieres comprobar tu registro en meta puedes hacer lo propio haciendo uso del buscador que acompaña a la clasificación: