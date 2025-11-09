Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Participantess, en la llegada de la Behobia-San Sebastián 2025. IÑIGO ROYO
Clasificación oficiosa de la Behobia - San Sebastián 2025

Revisa al detalle los tiempos en meta de los corredores que han finalizado la popular carrera guipuzcoana

El Diario Vasco

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:49

Comenta

La Behobia-San Sebastián 2025 ha vuelto a ser una fiesta en torno al atletismo. De hecho, más de 25.000 corredores han completado los 20 kilómetros que separan a la localidad fronteriza de la capital guipuzcoana en un ambiente marcado por la deportividad, la diversión y el gran ambiente.

Una vez terminada la prueba ya puedes consultar las clasificaciones oficiosas de los primeros corredores de la Behobia-San Sebastián, con los tiempos reales de cada corredor que ha llegado a la meta y no ha sido descalificado. A medida que avance la tarde iremos incluyendo más nombres en la clasificación

Además, si quieres comprobar tu registro en meta puedes hacer lo propio haciendo uso del buscador que acompaña a la clasificación:

