Los corredores han tenido que cambiar de sentido para coger otro tren. J. Agirre

Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un topo en Errenteria

La avería ha tenido lugar en la parada de Galtzaraborda

Marcela Salazar

Marcela Salazar

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:16

Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián se han visto afectados esta mañana por la avería del topo en Errenteria. El tren de Euskotren se ha descompuesto en la parada de Galtzaraborda y los corredores han tenido que cambiar de sentido para coger otro tren que estaba en la parada.

Muchos de los corredores incluso se han tenido que quedar en tierra. Mientras se ha mandado otro tren en dirección Hendaia.

Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.

