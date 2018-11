Atletismo La carta de agradecimiento de Carles Castillejo, al completo El atleta catalán, ganador de tres txapelas en la Behobia - San Sebastián, ha publicado un texto en las que expresa su agradecimiento tras pasarlo muy mal IKER MENDIA Domingo, 11 noviembre 2018, 21:43

Carles Castillejo lo ha pasado muy durante los últimos meses, pero ya está de vuelta. El atleta catalán, ganador de tres txapelas en la Behobia - San Sebastián, ha sido un popular más en esta edición. Ha llegado emocionadísimo a meta y ha escrito una carta de agradecimiento:

«Los éxitos se miden en victorias o medallas cuando la realidad es mucho mas amplia.

Hoy, a pesar de llegar a 15' del ganador, yo también he ganado. He vencido a mis miedos, a mis temores, a mis demonios.

Porque hoy, 15 semanas después de partirme la espalda en dos, llevando escasos 40 dias corriendo he disputado la Behobia. Lo hice como un runner mas con la doble intención de disfrutar y ayudar a Raúl Gil.

El tiempo es lo de menos. Hoy me demostré que SI SE QUIERE SE PUEDE. Hoy quería y he podido.

Correr 20km sin parar pero con miedo. Porque no creo en superheroes. Esos solo existen en los comics y no en la vida real. Así que corrí con miedo que ha ido decreciendo a medida que recorria los kms mientras me iba fundiendo con el público que animaba y con los corredores con los que nos ibamos animando.

Gritos de venga, dale, AUPA que hemos ido intercambiando.

Al llegar a meta, antes de chocar las manos de @coach.nacho , @borjacebamanos o @markopaskuale he llorado, y mucho. He llorado antes las cámaras de emoción.

De una emoción personal elevada a la enésima potencia gracias la público.

Porque solo el que escribe y su familia saben por lo que ha pasado.

Y es que hoy 11 de Noviembre de 2018 volví a sentirme vivo dejando atrás un accidente que me pudo dejar en silla de ruedas pero que tras meses de trabajo, meses de sufrimiento al verte incapacitado, meses de no decaer pese a las dificultades he podido solventar con éxito, meses de no agacharme, de no coger a mis hijas o de no poder ponerme unos calzoncillos.

He contado con los consejos de Isa Arbones, @davidlopezcapape , @toni_osteodynamic , el Dr Español, mi tio, el doctor Salvador o Miquel Cos pero hoy la figura que sobresale es la de María José.

Ella y solo ella se ha comido el marrón de cuidarme, de vestirme, de lavarme, de acercarme el plato mientras me ponía el babero. Ella es la heroína, mi angel de la guarda y la mujer que amo. Así que, esto va por ti.

Mil gracias a ti.

Mil gracias a la Behobia por cuidarme así durante los últimos 4 años y hacerme sentir especial».