Mireia Guarner, con su hijo en brazos y la txapela que ganó en la Behobia del año pasado.
Behobia-San Sebastián

La campeona vuelve a correr tras su maternidad

Mireia Guarner, que dio a luz a finales de junio, lucirá el dorsal 1 el domingo y volverá a disfrutar de una carrera que en 2024 ganó estando ya embarazada

Karel López

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:58

Comenta

La de este domingo será una Behobia especial para Mireia Guarner. La atleta catalana, ganadora de la última edición disputada hasta la fecha, lucirá el ... dorsal número 1. Aunque defenderá sobre el asfalto esa txapela que logró en 2024, lo cierto es que su objetivo es muy distinto este año. «Quiero disfrutar, tanto o más de lo que lo hice el año pasado, siendo consciente de que, en esta ocasión, mis prioridades han cambiado y de que estoy en una etapa de la vida muy diferente». Guarner vuelve a su querida Behobia, esa que ha disputado en cinco ocasiones (tres podios), siendo ahora madre.

