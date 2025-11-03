La campeona vuelve a correr tras su maternidad

La de este domingo será una Behobia especial para Mireia Guarner. La atleta catalana, ganadora de la última edición disputada hasta la fecha, lucirá el ... dorsal número 1. Aunque defenderá sobre el asfalto esa txapela que logró en 2024, lo cierto es que su objetivo es muy distinto este año. «Quiero disfrutar, tanto o más de lo que lo hice el año pasado, siendo consciente de que, en esta ocasión, mis prioridades han cambiado y de que estoy en una etapa de la vida muy diferente». Guarner vuelve a su querida Behobia, esa que ha disputado en cinco ocasiones (tres podios), siendo ahora madre.

«El año pasado corrí estando embarazada de ocho semanas. Mi equipo de trabajo ya estaba al tanto y vimos que no había ningún riesgo, ningún signo de alarma. Sí que estuve un poco más cansada durante los días previos, pero afronté la carrera con seguridad. Con mucha emoción y fuerza», recuerda esta mujer que dio a luz el 22 de junio. Cesc se llama el hijo de Mireia Guarner y de Marc Soler. «Volveremos a correr los dos, mi pareja y yo. Y vienen los abuelos con nosotros para quedarse con el bebé».

La atleta catalana es médico de familia, aunque tras su permiso de maternidad trabaja con deportistas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat. «Ha sido un cambio completo. Es muy diferente. Trabajar con deportistas de élite también tiene sus complicaciones. Trabajo con nadadores, gimnastas, tenistas... y, claro, también con atletas. La atención primaria me gusta y soy una firme defensora de mantener a los médicos de familia, pero ahora me motiva darle a mi carrera profesional un enfoque deportivo».

La última competición seria en la que Guarner participó antes de dar a luz fue la Behobia. Y también será la popular guipuzcoana la carrera de su regreso. «Embarazada de siete meses corrí la prueba del Colegio de Médicos de Barcelona, de ocho kilómetros, aunque aquella es completamente jovial. Llevo justo un año sin competir. Y ya tengo ganas».

A sus 33 años, la fondista quiere «volver a sentir la carrera desde dentro. Y, siendo consciente de mis limitaciones actuales, sacar mi mejor versión. Acepto perfectamente que, como deportista y mujer, ahora estoy en otra etapa completamente distinta, pero no por eso, por saber que no podré estar en la pelea por ganar, tengo que estar triste».

«Cada persona es diferente»

Guarner tiene un mensaje para todos los que lean este reportaje: «Moverse es salud, tanto física como mental. Y el embarazo debemos verlo como una etapa en la vida de la mujer. Se puede hacer deporte, ejercicio físico, durante esta etapa. Estamos fisiológicamente preparadas para ello. Siendo conscientes de que cada persona es diferente. No tenemos que ver el embarazo como una patología», explica. «Y cuando surgen las dudas, que seguro que aparecen, lo mejor es consultar a los profesionales. El asesoramiento es clave».

La pupila de Manel Pla, entrenador de fondistas en Cataluña, ha tenido que cambiar sus hábitos en esta nueva etapa. También lo hizo durante el embarazo. «Aunque corrí por última vez dos semanas antes de dar a luz, el proceso fue muy diferente. Progresivamente fue desapareciendo el correr de mi día a día. El último trimestre ya no me sentía tan cómoda. Hice más bici, elíptica, piscina... Escuché al cuerpo y prácticamente cada día valoraba», recuerda.

«A mí personalmente no me quita el sueño mejorar mis marcas y resultados en el futuro. Si lo consigo, genial. Y si no, también. Mis objetivos no están asociados a mi rendimiento deportivo. Ahora disfruto encontrando tiempo para entrenar».

Aunque es ahora cuando ha enfocado su vida profesional 100% al deporte y a la salud, lo cierto es que la catalana lleva ya años asesorando a deportistas. Una de ellas ha sido Marta Galimany, una de las mejores maratonianas de España en estos momentos. «Ella fue madre hace poco más de un año. Ya ha vuelto a competir a gran nivel. De hecho, en Chicago hizo una de sus mejores marcas en maratón y, antes, en Copenhague, corrió el medio maratón en 1h10:01, récord de Cataluña. Se encuentra más fuerte que incluso antes de ser madre».

«Cesc nos acompaña»

¿Cómo es ahora un entrenamiento de la última ganadora de la Behobia? «Normalmente salimos mi pareja y yo por las tardes. Con Cesc, que aún no ha cumplido los cinco meses de vida. Un día va Marc corriendo y yo con la bici y el carrito o remolque en el que llevamos a Cesc. y, otro, yo corriendo y él llevando al bebé. Nos turnamos. A veces también vamos con el entrenador, que ejerce de abuelo y se queda con Cesc mientras nos toma los tiempos».

Guarner es consciente de que a esta Behobia no llega tan preparada como le hubiera gustado. «No debería ser así, pero la tirada más larga que he hecho corriendo desde que he sido madre ha sido de quince kilómetros. La Behobia son más. Pero es que yo veo esto como una oportunidad de volver a la competición desde un punto de vista disfrutón».

La fondista de Viladecavalls (Barcelona) comenzó a correr progresivamente tras la cuarentena. «Hasta ese momento, hacía mucha movilidad, paseos largos de dos horas... Y después ya empecé con la bici, la elíptica y correr. No es lo mismo hacer ejercicio con impacto que sin él. Mi cuerpo va asimilando el correr poco a poco, por mucho que durante el embarazo me haya mantenido activa. A nivel morfológico, lógicamente, he sufrido cambios. Y todo tiene que volver a su sitio».

En la Behobia de este año, Guarner seguro que recibe el aplauso de todos los espectadores que animarán sin cesar a los corredores y corredoras. Lucir el dorsal 1 seguro que también ayuda. «Esta es una carrera increíble. Me apetece muchísimo volver a disfrutar del ambiente, del público, del mensaje de equidad que la organización transmite».