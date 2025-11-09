Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes

El Diario Vasco San Sebastián Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:04 | Actualizado 18:22h. Comenta Compartir

La Behobia - San Sebastián 2025 ha dejado imágenes para el recuerdo. Y es que más de 25.000 corredores se han vestido de corto para disfrutar de la carrera más popular en nuestro territorio. Por ello, en nuestra cámara de meta podrás localizar la llegada a meta de todos los atletas solamente con teclear su nombre o apellidos: