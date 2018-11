Atletismo «Mi gran ambición el domingo es disfrutar de la Behobia – San Sebastián» Maite Arraiza en una foto de archivo / Lusa Tras ser cuarta y mejor vasca en la pasada edición de la Behobia - San Sebastián, la donostiarra Maite Arraiza aspira a emular ese resultado M.J.S. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 9 noviembre 2018, 09:08

La donostiarra afincada en Lazkao Maite Arraiza, segunda en la Media de la Costa Vasca y ganadora de la Clásica de 15 kilómetros, es la favorita en la Bebobia-San Sebastián 2018 de cara a volver a conquistar el Trofeo María Luisa Irizar que distingue a la primera guipuzcoana. Esta profesora de Didáctica de la Matemática en la Universidad del País Vasco aspira a emular la cuarta plaza de 2017, siendo la primera vasca. «Entonces hice mi mejor marca (1h17:35) y me gustaría estar cerca de ella. Debo centrarme en lo mío. Soy una corredora popular, y compagino mi afición por el deporte con el trabajo. Las que vienen a ganar son profesionales, es otra historia. Así que mi mayor ambición es disfrutar de la carrera».

Maite sabe muy bien donde está su sitio en el deporte. «Ni soy profesional, ni vivo de esto. Mi pareja -Gari Bravo, ciclista del Euskadi Murias- sí lo es y su exigencia es distinta. Me ayuda en muchos rodajes en la bici y me hace apretar -ríe-. Lo demás me entreno por sensaciones. Compagino duatlones y carreras populares. Con 20 años hice mi primera Behobia en 1h23 y fui la primera promesa. Luego me centré en el cross. Una parte del año compito con mi equipo de duatlón (Saltoki) y otra con mis compañeras del Bilbao Atletismo. Las carreras populares me ayudan a coger ritmo».

Personal Nació en Donostia (1987) y vive en Lazkao con su pareja, el ciclista Gari Bravo (Euskadi-Murias). Atleta. Cuarta en la Behobia 2017 (1h17 35). Recientemente, fue segunda en la Media de la Costa Vasca (1h20:50) y ganó los 15km. de Donostia (57:40).

Imparte clases en la facultad de Magisterio en Donostia y Bilbao, y en su tiempo libre se calza las zapatillas. «Trato de ser muy discreta en todo lo que hago. No sé si mis alumnos saben que participo en competiciones. Llevo unas cuantas Behobias, y no negar que me hizo ilusión ser la primera vasca y recibir el premio María Luisa Irizar. Además, con marca personal».

El domingo saldrán 7.534 mujeres sobre un total de 30.775 inscritos, lo que supone un 24,48%, ligeramente superior al 23,89% de 2017. «Está bien que la organización tome conciencia de este tema y que apoye con medidas la participación de la mujer en el deporte. Cada vez se ve a más chicas hacer deporte y eso es bueno».

Acabó «contenta» los 15 kilómetros de San Sebastián. «Soy sincera cuando digo que no esperaba ganar. En la Behobia calculo que andaré como el año pasado. Bajar de 1h17 requiere ya más tiempo de preparación que no tengo. Saldré prudente. Me conformo con volver a ser cuarta y primera vasca».