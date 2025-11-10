De la avenida Donostiarra de Madrid, a la doble txapela en el Boulevard

Bikila es historia del atletismo español. Y, desde ayer, también de la Behobia-San Sebastián. Nacida en mayo de 1988 en el número 2 ... de la avenida Donostiarra de Madrid, donde aún siguen, esta tienda de ropa, creada «por y para los corredores», equipa y da nombre, en alianza con Adidas, a un club con muchísima tradición atlética.

Ayer, en la 60 edición de la Behobia, quisieron «cerrar un círculo que, realmente, seguirá abierto. En marzo, pensamos que podría ser buena idea disfrutar junto a nuestros atletas de Donostia y de los encantos de Gipuzkoa», explica Maikel Gómez, quien ayer corrió la popular guipuzcoana y colabora estrechamente con el club. «Ha sido un fin de semana maravilloso. El broche de oro era que alguno de nuestros atletas se llevara la txapela, pero es que, a falta de una, nos volvemos a Madrid con dos», seguía.

Fueron quince los atletas y creadores de contenido que viajaron hasta Gipuzkoa para disfrutar de la fiesta de la Behobia. «Es una carrera que admiramos en la que la mayoría de nuestros atletas no habían participado. Y queríamos hacer de este fin de semana una ocasión especial». Lo ha sido.

El leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Katherine Tisalema, que lleva tres años en Madrid, se hicieron con dos trabajados y espectaculares triunfos. Pero el gran fin de semana del equipo Adidas-Bikila no se quedó ahí. «Celebramos las victorias en una sidrería en Astigarraga. Como tiene que ser».

«El sábado, a pesar de que hacía un día de perros, organizamos un entrenamiento con nuestros atletas y los creadores de contenido en Donostia, entre las tres playas. Ida y vuelta partiendo desde la Zurriola y llegando al Peine del Viento. Nos acompañaron sesenta personas. Y tuvimos que limitarlo. Entre los que vinieron, Sergio Turull 'Pitufollow', un influencer capaz de llegar a un público muy joven».

Atletas, de élite y populares del club, se alojaron en el Parador de Hondarribia durante el fin de semana y disfrutaron del territorio. «Aunque ahora podamos decir que el círculo esté cerrado, con esta participación y doblete en esta carrera con final en Donostia, ciudad que da nombre a la calle en la que nació Bikila, lo cierto es que la intención es que Bikila y Adidas sigan pensando en los miles de corredores a los que dan servicio».

No fue la única iniciativa de grandes marcas durante el fin de semana por Donostia. De hecho, Joma, actual patrocinador técnico de la carrera, y de la mano de Asier Calahorra, uno de los atletas que optaba al triunfo, también organizó un entrenamiento por las calles de la capital guipuzcoana durante el sábado, como Nike con Apalarun y Oysho, que claramente buscaba, junto a Vicky Foods, una victoria femenina en la carrera que se les acabó escapando.

Del asfalto, directo al barro

Celada, tras su victoria de ayer en la Behobia, ya piensa en el cross, una especialidad que le permitió ser plata por equipos con España en un Europeo cuando era júnior en 2014 y plata también, ya en categoría absoluta, también con la selección, en 2021. «Me gustaría volver a ser internacional y estar este año en el Europeo», decía el leonés, que se centrará ahora nuevamente en el barro con el Campeonato de Europa de Portugal en mente. En la popular guipuzcoana ha demostrado tener muchísima capacidad en subidas. «Las entreno mucho. En León tenemos unas cuantas».

Tisalema seguro que también vuelve al cross con presencias como la que una semana antes tuvo en Lasarte, donde fue la sexta clasificada.