Apasionante duelo entre Aroa y Diana Aroa Merino llegó sin hacer ruido hace dos años y ya ha ganado dos Behobias. / JOSÉ MARI LÓPEZ La canaria Merino, ganadora en las dos últimas ediciones, y la debutante madrileña Diana Martín, liderarán el enorme pelotón de 7.524 mujeres M.J. SILVANO Sábado, 10 noviembre 2018, 11:22

Dos grandes fondistas vienen decididas a ganar la Behobia-San Sebastián. La canaria Aroa Merino ya ha probado las mieles del triunfo en esta carrera donde se ha subido a lo más alto del podio las dos últimas ediciones. «Para mí esta carrera es algo maravilloso y si puedo, no dudo en correrla. No estoy a tope, pero sí en un buen momento de forma. He ganado recientemente en la media de Zumaia, Portugal y la Nigh Run de Las Palmas. Diana Martín es una atleta de mucha calidad y su palmarés habla por sí mismo. Va estar muy disputado y eso me gusta».

Esta carrera encaja perfectamente en la nueva etapa deportiva de la madrileña Diana Martín que debutará el domingo en la Behobia. Es el nuevo reto de las dos veces olímpica, bronce en el europeo de 2014 y oro en el estatal de cross y 3.000 m obstáculos. «Estoy viviendo una etapa muy feliz y el secreto quizás reside en que todo lo que hago me gusta. Ser madre me ha llevado a planificar mejor el tiempo. Tengo a una hija de 15 meses a la que me gusta llevar al parque y disfrutar con ella. José Manuel Abascal es mi marido, entrenador, mánager, masajista. Llevamos juntos 21 años y puedo decir que somos un equipo en todo».

Aroa Merino Nació en Arrecife hace 39 años Ha ganado las dos últimas ediciones de la Behobia 2016 (1h10:55) y 2017 (1h11:05). Viene tras vencer en la Media de la Costa (1h12.50), la media de Portugal y la Nigh Run de Las Palmas.

Diana Martín Nació en Madrid hace 37 años. En su primer medio maratón realizado en Valencia ha hecho 1h13.19, siendo la primera atleta española. Dos veces olímpica Londres 2012 y Brasil 2016. Bronce en el Campeonato de Europa de 3 000m. obstáculos en 2014.

Maite Arraiza Nació en Donostia hace 31 años. En la pasada edición fue cuarta (1h17.35), la primera atleta vasca y Trofeo María Luisa Irizar Marcas 1h06.58 (medio maratón) y 2h18:09 (maratón

Para Diana es básico contar con la complicidad de la pareja. «Yo diría que es fundamental. Para nosotros es lo normal participar en todo. Me sigue chirriando cuando me dicen 'tú marido es un padrazo'. Suelo contestar que hace lo que tiene que hacer. Todavía nos queda mucho por normalizar. Desde el principio la mujer tiene que trasladar ese mensaje de educar en igualdad».

Madre, trabajadora, atleta y con todo viene de Valencia con una gran marca en su debut en los 21,097 kilómetros (1h13:19). «Supongo que el secreto está en hacer las cosas que me gustan y elegir el momento. También trato de vivir el día a día sin agobios y sin estrés. Poco a poco me van saliendo las cosas. Después de ser madre y a mis 37 años me he tenido que replantear mis objetivos. Ha vuelto Diana, la que fue dos veces olímpica. He vuelto para cumplir mis sueños de correr un medio maratón, una Behobnia, un maratón. He asumido que esa etapa de obstaculista se ha pasado. Siempre he dicho que es una pena que al deportista le retire una lesión. En mi caso lo que ha habido es un proceso natural. Tengo unas ganas inmensas de abrir otra etapa. Trabajo desde casa en un proyecto de la Unión Europea vinculado al Consejo Superior de Deportes. Después del embarazo he perdido mucha fuerza y me he quedado más delgada. Es normal que me pase a distancias más largas y que vaya a ritmos más suaves. Entreno a 20 mujeres. Este proyecto lo pusimos en marcha mi pareja y yo con la idea de fomentar la igualdad en el running. Me siento muy orgullosa de ellas. Quiero dar ejemplo de paridad en el deporte y animar a las féminas a entender que ellas también si quieren pueden».

La guipuzcoana Maite Arraiza, primera vasca en el 2017 y Trofeo María Luisa Irizar, saldrá a disfrutar del ambientazo de la Behobia.