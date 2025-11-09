La historia de la Behobia está apuntalada por retos trazados en sus casi cincuenta años de vida. Para llegar a esta edición número 60 que ... se celebra hoy, la prueba ha sido un ejemplo de cómo adaptarse a los tiempos e incluso ir por delante de la sociedad.

La Behobia fue un referente en el apartado de la inclusión. En aquellos años 80 impactaba ver competir a atletas en sillas de ruedas, como ejemplo de integración de personas con discapacidad en el deporte. Aquel paso no sencillo por lo complejo de su recorrido, se ha convertido en una gigante zancada en lo que supone aceptar, valorar, la diversidad.

La apuesta de lo popular, del protagonismo de los corredores anónimos, ha simbolizado asimismo la Behobia, con la fijación de que ellos son los reyes y reinas de los 20 kilómetros. La fiesta es suya. De nadie más.

Otro reto desde 1979 ha sido el de minimizar que el recorrido es complicado. Al revés, se vendió su singularidad y el mensaje caló. Nuevo triunfo. El club Fortuna fue tozudo en querer unir la fiesta al deporte, que más allá de ser una prueba atlética seria estuviera el componente de disfrutar. Por ejemplo, era innegociable no situar la meta en el Centro de Donostia. Los populares necesitaban ese aplauso final en los pasillos formados por miles de espectadores 'modo Tour de Francia' desde el alto de Miracruz hasta el Bule.

La aplicación de la tecnología para el control de los tiempos no solo fue un reto, fue la salvación de una carrera que moría de éxito por el crecimiento de la participación. A pesar de los primeros titubeos/fracasos, el OK se dio y la marea behobiera creció hasta cifras inimaginables, ahora ya controladas.

Y el mayor reto lanzado esta década ha sido el de la presencia de las mujeres. Al compás de la sociedad, la mujer ha normalizado su protagonismo también en el deporte. La igualdad del 50% está cada año más cerca en la Behobia. Ahora roza el 35%, nuevo récord. En 1979, la primera edición, no llegaban a 30, ni un 3%. Aunque el dato más cargado de futuro es el que señala que las atletas que corren hoy de la franja de edad entre 21 y 35 años, suponen el 58% del total de la participación femenina. Nadie como la Behobia sabe de retos superados. Ese aparece marcado en rojo y también se alcanzará.