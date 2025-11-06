Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Y el año que viene… 10.000 mujeres en la Behobia

El 33,8% de los participantes en la carrera serán mujeres, lo que rubrica el crecimiento e incremento de las atletas femeninas que toman parte en la prueba. Se aumenta en más de un 2% el porcentaje de mujeres respecto al año anterior y en total serán 9.478

Raúl Melero
Izania Ollo (Gráficos)

Raúl Melero e Izania Ollo (Gráficos)

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:56

Las imágenes que se ven en la actualidad por las calles de la ciudad con cientos de mujeres entrenando y activándose para disputar la Behobia San Sebastián, poco tienen que ver con las de hace 45 años.

El Fortuna tenía la intención de que en este año 2025, coincidiendo con la sesenta edición de la prueba, se intentara llegar a la paridad de participación entre hombres y mujeres. No se ha alcanzado esa cifra pero el crecimiento entre las féminas es exponencial. El 33,8% de los participantes en la Behobia de este año son mujeres y el dato más halagüeño es que crece cada año.

 

El Fortuna tenía la intención de que en este año 2025, coincidiendo con la sesenta edición de la prueba, se intentara llegar a la paridad de participación entre hombres y mujeres. No se ha alcanzado esa cifra pero el crecimiento entre las féminas es exponencial. El 33,8% de los participantes en la Behobia de este año son mujeres y el dato más halagüeño es que crece cada año.

 

El Fortuna tenía la intención de que en este año 2025, coincidiendo con la sesenta edición de la prueba, se intentara llegar a la paridad de participación entre hombres y mujeres. No se ha alcanzado esa cifra pero el crecimiento entre las féminas es exponencial. El 33,8% de los participantes en la Behobia de este año son mujeres y el dato más halagüeño es que crece cada año.

 

En la edición de 2026 se batirá un récord seguro: habrá más de 10.000 mujeres corriendo la Behobia San Sebastián. Dato a guardar.

En 1999 corrieron 859 mujeres, lo que suponía un 9% del total de atletas. Este domingo se pondrán un dorsal 9478 atletas lo que hace que una de cada tres participantes sea fémina. El crecimiento en la participación femenina es enorme. Basta con echar un vistazo a la edición de 2002. Aquella fue la primera Behobia donde tomaban parte más de 1.000 atletas femeninas, 23 años después esa cifra se ha multiplicado casi por diez. La zarauztarra Iratxe Aranburu se hizo con la victoria en esa edición y en la siguiente. Entre 2010 y 2015 se duplicó el número de corredoras pasando de 3116 a 7.703.

Esa fue la frase que dejó acuñada en el DV Gunea de este periódico Kathrine Switzer en relación a que la actividad deportiva debe alargarse lo más posible. Algo más que una atleta, una figura relevante en busca de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Switzer visitó este periódico en agosto de 2024 y dio cuenta de aquella icónica foto del maratón de Boston en 1967 cuando intentaron sacarle de la carrera por el simple hecho de ser mujer.

Y le siguen tres atletas con tres triunfos cada una. La navarra afincada en Irun, Begoña Zuñiga (1979 / 1981 / 1989); la leonesa Rocío Ríos (1996 / 1998 / 2001) y la canaria Aroa Merino (2016 / 2017 / 2018).

Los etíopes Tirhas Gebre y Abraha Milaw, ganadores en ambas categorías, posando

Ostenta la mejor marca del recorrido

actual

Aroa

Merino

2018

1:09:44

«La Behobia es increíble»

La canaria tiene tres triunfos en sus piernas, todos ellos de forma consecutiva en 2016, 2017 y 2018. Además, ostenta el récord de la prueba en el nuevo trazado con 200 metros más que el recorrido clásico.

Los etíopes Tirhas Gebre y Abraha Milaw, ganadores en ambas categorías, posando

Ostenta la mejor marca del recorrido

actual

Aroa

Merino

2018

1:09:44

«La Behobia es increíble»

La canaria tiene tres triunfos en sus piernas, todos ellos de forma consecutiva en 2016, 2017 y 2018. Además, ostenta el récord de la prueba en el nuevo trazado con 200 metros más que el recorrido clásico.

Los etíopes Tirhas Gebre y Abraha Milaw, ganadores en ambas categorías, posando

Ostenta la mejor marca del recorrido

actual

Aroa

Merino

2018

1:09:44

«La Behobia es increíble»

La canaria tiene tres triunfos en sus piernas, todos ellos de forma consecutiva en 2016, 2017 y 2018. Además, ostenta el récord de la prueba en el nuevo trazado con 200 metros más que el recorrido clásico.

Los etíopes Tirhas Gebre y Abraha Milaw, ganadores en ambas categorías, posando

Aroa

Merino

2018

1:09:44

Ostenta la mejor marca del recorrido

actual

«La Behobia es increíble»

La canaria tiene tres triunfos en sus piernas, todos ellos de forma consecutiva en 2016, 2017 y 2018. Además, ostenta el récord de la prueba en el nuevo trazado con 200 metros más que el recorrido clásico.

Hoy en día, tres suben al podio, pero todas las que cruzan la línea de meta son ganadoras.

