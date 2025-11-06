Y el año que viene… 10.000 mujeres en la Behobia El 33,8% de los participantes en la carrera serán mujeres, lo que rubrica el crecimiento e incremento de las atletas femeninas que toman parte en la prueba. Se aumenta en más de un 2% el porcentaje de mujeres respecto al año anterior y en total serán 9.478

Las imágenes que se ven en la actualidad por las calles de la ciudad con cientos de mujeres entrenando y activándose para disputar la Behobia San Sebastián, poco tienen que ver con las de hace 45 años.

1979 1:21:01 Begoña Zuñiga El Fortuna tiene constancia de que la primera mujer que se llevó el triunfo en la prueba fue Begoña Zuñiga. Aquel crono de 1 hora, 21 minutos y un segundo pasará a la historia. Se le entregó un ramo de flores como reconocimiento. «Cuando empecé a correr, los hombres me miraban raro» Begoña Zuñiga El Fortuna tenía la intención de que en este año 2025, coincidiendo con la sesenta edición de la prueba, se intentara llegar a la paridad de participación entre hombres y mujeres. No se ha alcanzado esa cifra pero el crecimiento entre las féminas es exponencial. El 33,8% de los participantes en la Behobia de este año son mujeres y el dato más halagüeño es que crece cada año. 1979 1:21:01 Begoña Zuñiga El Fortuna tiene constancia de que la primera mujer que se llevó el triunfo en la prueba fue Begoña Zuñiga. Aquel crono de 1 hora, 21 minutos y un segundo pasará a la historia. Se le entregó un ramo de flores como reconocimiento. «Cuando empecé a correr, los hombres me miraban raro» Begoña Zuñiga El Fortuna tenía la intención de que en este año 2025, coincidiendo con la sesenta edición de la prueba, se intentara llegar a la paridad de participación entre hombres y mujeres. No se ha alcanzado esa cifra pero el crecimiento entre las féminas es exponencial. El 33,8% de los participantes en la Behobia de este año son mujeres y el dato más halagüeño es que crece cada año. 1979 1:21:01 Begoña Zuñiga El Fortuna tiene constancia de que la primera mujer que se llevó el triunfo en la prueba fue Begoña Zuñiga. Aquel crono de 1 hora, 21 minutos y un segundo pasará a la historia. Se le entregó un ramo de flores como reconocimiento. «Cuando empecé a correr, los hombres me miraban raro» Begoña Zuñiga El Fortuna tenía la intención de que en este año 2025, coincidiendo con la sesenta edición de la prueba, se intentara llegar a la paridad de participación entre hombres y mujeres. No se ha alcanzado esa cifra pero el crecimiento entre las féminas es exponencial. El 33,8% de los participantes en la Behobia de este año son mujeres y el dato más halagüeño es que crece cada año. 1979 1:21:01 Begoña Zuñiga El Fortuna tiene constancia de que la primera mujer que se llevó el triunfo en la prueba fue Begoña Zuñiga y no lo hizo solo en 1979. Venció en otras dos pruebas más, las de 1981 y 1989. Aquel crono de 1 hora, 21 minutos y un segundo pasará a la historia. Se le entregó un ramo de flores como reconocimiento. «Cuando empecé a correr, los hombres me miraban raro» Begoña Zuñiga El Fortuna tenía la intención de que en este año 2025, coincidiendo con la sesenta edición de la prueba, se intentara llegar a la paridad de participación entre hombres y mujeres. No se ha alcanzado esa cifra pero el crecimiento entre las féminas es exponencial. El 33,8% de los participantes en la Behobia de este año son mujeres y el dato más halagüeño es que crece cada año.

En la edición de 2026 se batirá un récord seguro: habrá más de 10.000 mujeres corriendo la Behobia San Sebastián. Dato a guardar.

En 1999 corrieron 859 mujeres, lo que suponía un 9% del total de atletas. Este domingo se pondrán un dorsal 9478 atletas lo que hace que una de cada tres participantes sea fémina. El crecimiento en la participación femenina es enorme. Basta con echar un vistazo a la edición de 2002. Aquella fue la primera Behobia donde tomaban parte más de 1.000 atletas femeninas, 23 años después esa cifra se ha multiplicado casi por diez. La zarauztarra Iratxe Aranburu se hizo con la victoria en esa edición y en la siguiente. Entre 2010 y 2015 se duplicó el número de corredoras pasando de 3116 a 7.703.

1967 Katherine Switzer fue la primera mujer que completó un maratón con dorsal en Boston 2024 «Me gustaría ver a más mujeres corriendo entre los 50 y 70 años» 1967 Katherine Switzer fue la primera mujer que completó un maratón con dorsal en Boston 2024 «Me gustaría ver a más mujeres corriendo entre los 50 y 70 años» 1967 Katherine Switzer fue la primera mujer que completó un maratón con dorsal en Boston 2024 «Me gustaría ver a más mujeres corriendo entre los 50 y 70 años» 1967 2024 Katherine Switzer fue la primera mujer que completó un maratón con dorsal en Boston «Me gustaría ver a más mujeres corriendo entre los 50 y 70 años»

Esa fue la frase que dejó acuñada en el DV Gunea de este periódico Kathrine Switzer en relación a que la actividad deportiva debe alargarse lo más posible. Algo más que una atleta, una figura relevante en busca de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Switzer visitó este periódico en agosto de 2024 y dio cuenta de aquella icónica foto del maratón de Boston en 1967 cuando intentaron sacarle de la carrera por el simple hecho de ser mujer.

María Luisa Irizar La andoindarra es la corredora que más veces ha vencido en el Boulevard donostiarra con siete entorchados Sus triunfos 1980 1:22:35 1983 1:17:20 1984 1:15:45 1985 1:12:01 1993 1:15:30 1994 1:12:26 1995 1:13:16 María Luisa Irizar La andoindarra es la corredora que más veces ha vencido en el Boulevard donostiarra con siete entorchados Sus triunfos 1980 1983 1:17:20 1:22:35 1984 1985 1:15:45 1:12:01 1993 1994 1:15:30 1:12:26 1995 1:13:16 María Luisa Irizar La andoindarra es la corredora que más veces ha vencido en el Boulevard donostiarra con siete entorchados Sus triunfos 1980 1983 1984 1:17:20 1:15:45 1:22:35 1985 1993 1994 1:12:01 1:15:30 1:12:26 1995 1:13:16 María Luisa Irizar La andoindarra es la corredora que más veces ha vencido en el Boulevard donostiarra con siete entorchados Sus triunfos 1980 1983 1984 1:17:20 1:15:45 1:22:35 1985 1993 1994 1:12:01 1:15:30 1:12:26 1995 1:13:16

Y le siguen tres atletas con tres triunfos cada una. La navarra afincada en Irun, Begoña Zuñiga (1979 / 1981 / 1989); la leonesa Rocío Ríos (1996 / 1998 / 2001) y la canaria Aroa Merino (2016 / 2017 / 2018).

Tirhas Gebre Aunoon Ostenta la mejor marca del antiguo recorrido 2011 1:08:07 Una de las anécdotas de la carrera ocurrió un año antes cuando Gebre, acompañada de otros compatriotas, tomaron parte en la carrera en colaboración con la fundación ‘Etiopía-Utopía’. Se les proporcionaron algunos obsequios, entre ellos zapatillas nuevas con el chip incorporado. Los atletas africanos calentaron con otro calzado y el coche que les trasladó a Behobia se marchó. Pero no podían correr con zapatillas sin chip y hubo que buscarlo. Gebre no ganó la carrera pero adelantó a cerca de 10.500 atletas. Los etíopes Tirhas Gebre y Abraha Milaw, ganadores en ambas categorías, posando Ostenta la mejor marca del recorrido actual Aroa Merino 2018 1:09:44 «La Behobia es increíble» La canaria tiene tres triunfos en sus piernas, todos ellos de forma consecutiva en 2016, 2017 y 2018. Además, ostenta el récord de la prueba en el nuevo trazado con 200 metros más que el recorrido clásico. Ostenta la mejor marca del antiguo recorrido Tirhas Gebre Aunoon 2011 1:08:07 Una de las anécdotas de la carrera ocurrió un año antes cuando Gebre, acompañada de otros compatriotas, tomaron parte en la carrera en colaboración con la fundación ‘Etiopía-Utopía’. Se les proporcionaron algunos obsequios, entre ellos zapatillas nuevas con el chip incorporado. Los atletas africanos calentaron con otro calzado y el coche que les trasladó a Behobia se marchó. Pero no podían correr con zapatillas sin chip y hubo que buscarlo. Gebre no ganó la carrera pero adelantó a cerca de 10.500 atletas. Los etíopes Tirhas Gebre y Abraha Milaw, ganadores en ambas categorías, posando Ostenta la mejor marca del recorrido actual Aroa Merino 2018 1:09:44 «La Behobia es increíble» La canaria tiene tres triunfos en sus piernas, todos ellos de forma consecutiva en 2016, 2017 y 2018. Además, ostenta el récord de la prueba en el nuevo trazado con 200 metros más que el recorrido clásico. Ostenta la mejor marca del antiguo recorrido Tirhas Gebre Aunoon 2011 1:08:07 Una de las anécdotas de la carrera ocurrió un año antes cuando Gebre, acompañada de otros compatriotas, tomaron parte en la carrera en colaboración con la fundación ‘Etiopía-Utopía’. Se les proporcionaron algunos obsequios, entre ellos zapatillas nuevas con el chip incorporado. Los atletas africanos calentaron con otro calzado y el coche que les trasladó a Behobia se marchó. Pero no podían correr con zapatillas sin chip y hubo que buscarlo. Gebre no ganó la carrera pero adelantó a cerca de 10.500 atletas. Los etíopes Tirhas Gebre y Abraha Milaw, ganadores en ambas categorías, posando Ostenta la mejor marca del recorrido actual Aroa Merino 2018 1:09:44 «La Behobia es increíble» La canaria tiene tres triunfos en sus piernas, todos ellos de forma consecutiva en 2016, 2017 y 2018. Además, ostenta el récord de la prueba en el nuevo trazado con 200 metros más que el recorrido clásico. Ostenta la mejor marca del antiguo recorrido Tirhas Gebre Aunoon 2011 1:08:07 Una de las anécdotas de la carrera ocurrió un año antes cuando Gebre, acompañada de otros compatriotas, tomaron parte en la carrera en colaboración con la fundación ‘Etiopía-Utopía’. Se les proporcionaron algunos obsequios, entre ellos zapatillas nuevas con el chip incorporado. Los atletas africanos calentaron con otro calzado y el coche que les trasladó a Behobia se marchó. Pero no podían correr con zapatillas sin chip y hubo que buscarlo. Gebre no ganó la carrera pero adelantó a cerca de 10.500 atletas. Los etíopes Tirhas Gebre y Abraha Milaw, ganadores en ambas categorías, posando Aroa Merino 2018 1:09:44 Ostenta la mejor marca del recorrido actual «La Behobia es increíble» La canaria tiene tres triunfos en sus piernas, todos ellos de forma consecutiva en 2016, 2017 y 2018. Además, ostenta el récord de la prueba en el nuevo trazado con 200 metros más que el recorrido clásico.

Hoy en día, tres suben al podio, pero todas las que cruzan la línea de meta son ganadoras.